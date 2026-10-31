Türkiye\'deki ilk A grubu telecerrahi ameliyat, üroloji kongresinde canlı yayımlandı

Türkiye'de A grubu cerrahi girişimler kapsamında gerçekleştirilen ilk telecerrahi uygulaması, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı işbirliği ile 8. Ürolojik Cerrahi Kongresi'nde uygulandı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda uzaktan ve eş zamanlı cerrahi katılımla parsiyel nefrektomi ameliyatı gerçekleştirildi. Türkiye'de A grubu cerrahi girişimler kapsamında ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen bu uygulama, robotik cerrahi ve telecerrahi alanında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Önal ve Doç. Dr. Mehmet Hamza Gütekin'in uzaktan ve eş zamanlı bağlantıyla katıldığı ameliyat, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Ongün, Doç. Dr. Çağdaş Şenel ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Aykanat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ürolojik Cerrahi Kongresi'nde canlı yayımlanan ameliyat, farklı merkezlerde görev yapan uzmanların teknolojinin sunduğu imkanlarla aynı cerrahi süreçte bir araya gelmesini sağladı. Böylece iki merkez arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımı, eş zamanlı cerrahi iş birliğine dönüştü.

Böbrekteki tümörlü doku çıkarılırken sağlıklı böbrek dokusunun mümkün olduğunca korunmasını amaçlayan parsiyel nefrektomi, böbrek fonksiyonlarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Gerçekleştirilen bu öncü uygulama, telecerrahinin coğrafi sınırları aşarak uzmanlar arasında eş zamanlı iş birliğine imkan sağlaması, cerrahi bilgi ve deneyimin paylaşılması ve ileri cerrahi teknolojilerinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak öne çıktı. Bu teknolojik altyapının oluşturulması ve işbirliğinin sağlanması konusunda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya ve bilimsel içeriği çok yüksek olan 8. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi'nde bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için imkan sağlayan ÜCD Başkanı Prof. Dr. Levent Sağnak şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildi.