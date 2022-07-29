Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle biraraya geldi. İlaç tedarindeki sorunlar ve ilaç depoların bulunması gereken ilaçlarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda 3 önemli karar alındı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık" açıklamalarında bulunarak alınan kararları şu şekilde sıraladı:
1-Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.
2-Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.
3- Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın değerli mensupları eczacılarımıza hayırlı olsun.
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