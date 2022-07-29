Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı! - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!

29.07.2022 00:35

Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle toplantı yapan Sağlık Bakanı Koca, ilaç tedarikindeki sorunların ele alındığı görüşmenin ardından alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle biraraya geldi. İlaç tedarindeki sorunlar ve ilaç depoların bulunması gereken ilaçlarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda 3 önemli karar alındı.

BAKAN KOCA YENİ KARARLARI DUYURDU

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık" açıklamalarında bulunarak alınan kararları şu şekilde sıraladı:

İTS KAYITLARINDAKİ UYUMSUZLUKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

1-Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.

İLAÇ TEDARİKİNDEKİ SORUNLAR

2-Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.

DEPOLARDA BULUNMASI GEREKEN İLAÇ LİSTESİ

3- Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın değerli mensupları eczacılarımıza hayırlı olsun.

Bakan Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan yeni kararları duyurdu
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Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek Bakan Koca: 'Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek' Bakan Koca: 'Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek'

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı! - Son Dakika
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