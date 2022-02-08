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TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı

08.02.2022 09:49
TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC'ın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak hastaneye gelenlere, aşı odasında TURKOVAC aşısı uygulandı.

Emekli İsmail Genciz, AA muhabirine, ilk iki aşıyı Biontech yaptırdığını, üçüncü doz için yerli aşıyı beklediğini söyledi.

Genciz, "Yerli aşı daha önce olsaydı tüm dozları yerli aşı olurdum. Eğer yine aşı hakkı verilirse yine TURKOVAC olurum." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, TURKOVAC'ın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), web, MHRS Mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü bireylere uygulandığını duyurdu.

TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı

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Araştırma, TURKOVAC, Bilecik, Emekli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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