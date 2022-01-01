TURKOVAC bir testten daha geçti! Delta varyantına karşı yüzde 100 etkili - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC'ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek; "TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesi'nde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, aynen Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

5. DOZ İÇİN RANDEVULAR AÇILDI

Sağlık Bakanlığı'ndan da aşıyla ilgili dikkat çeken bir adım geldi. Bakanlık, daha önce 2 doz Sinovac, 2 doz da BioNTech aşısı yaptıran vatandaşların 5. doz aşı randevularını açtı. Bu şartları sağlamış olan vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aile hekimleri ya da hastanelerden aşı randevusu alabilecek.

UYGULANAN AŞI MİKTARI 131 MİLYONU GEÇTİ

Açıklanan son verilere göre; 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 134 bin 774 doza yükseldi.