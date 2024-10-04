Turşu Satışları Artıyor

Sağlık

Sofraların vazgeçilmezi tezgahlardaki yerini aldı

Çeşit çeşit turşuların satışı arttı

SİVAS - Sonbaharın gelmesiyle sofralardaki salatanın yerini alan turşuların satışları başladı. Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyona yakalanmamak isteyen vatandaşlar, doğal turşu satın almaya başladı.

İçerisinde barındırdığı antioksidan özelliği ile vatandaşlar tarafından tercih edilen turşular, tezgahlardaki yerini aldı. Mevsim itibariyle salataların yerini alan çeşit çeşit turşular, bağışıklığı güçlendirmesi, metabolizmayı hızlandırması, kan şekerini dengelemesi ve soğuk algınlığına iyi gelmesiyle biliniyor. Sivas'ta üretilen turşu çeşitleri, esnaf tarafından kilo işi ile satılıyor. Salatalık, biber, domates gibi turşuların yanı sıra kozalak, bamya ve patlıcan turşuları ise dikkat çekiyor. Fiyatları 80 ila 120 TL arasında değişen turşular, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

"Her gördüğünüz şeyin bir turşusu var aslında"

Ürettiği turşuları perakende sebze halinde satmaya başlayan Arif Durmuş, "Bu mevsim itibariyle yeni mahsul turşularımız gelmekte. Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlıkları malum hepimizin hasta ediyor. Havalar soğudukça da turşuya olan talep artıyor. 35, 40 turşu çeşidimiz var. Bizim ağırlıklı olarak sattığımız, en çok tüketilenler arasında lahana turşumuz, salatalık turşumuz, meşhur Sivas Köftesinin yanında iyi giden tatlı biber turşumuz var. Her gördüğünüz şeyin bir turşusu var aslında. Hepsinin ayrı ayrı mevsimleri var dönem dönem" dedi.

En çok tercih edilen Ankara Çubuğu

Ürünlerin tazeliğine önem verdiklerini ifade eden Durmuş, "Temizliklerine önem gösteriyoruz. Direk tarladan, bahçeden alarak en iyi ürünü seçmek gerekiyor. 50 senelik bir tezgahımız var burada yıllardır bu işi yapıyoruz. Bizim burada en çok tercih edilen çeşidimiz Ankara çubuğu diye adlandırdığımız çubuk salatalık turşumuz, tatlı biber turşumuz, lahana turşumuz ve yeni olarak da balık biberi diye adlandırdığımız biber turşumuz, yemeklerin yanında vatandaşlarımız vazgeçilmezleri arasında. Turşularımızın kilogram fiyatı 80 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Gribal enfeksiyonlara karşı turşunun bileşenleri, sirke, tuz, limon bu bileşenler koruyucu etkiye sahipler. Doktorlarda özellikle doğal turşu yiyin diye sürekli açıklamalarda bulunuyorlar. Müşterilerimizin bildikleri güvendikleri yerlerden turşu almalarını tavsiye ediyoruz. Fabrikasyon ürünleri değil de gerçekten yedikleri zaman şifaya sebep olsun diye bildikleri yerlerden turşularını almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.