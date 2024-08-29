Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara hizmet sunuyor - Son Dakika
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Sağlık

Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara hizmet sunuyor

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Van'ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi, binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor.

29.08.2024 14:55
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Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara hizmet sunuyor

VAN - Van'ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi, binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın 3 ilçesinde hayata geçirilen sağlıklı hayat merkezleri, binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezinde; kanser taramaları başta olmak üzere beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi farklı birçok alanda hizmet sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Kübra Meriç, merkezde sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı dahilinde obezite danışmanlığı, sigara bıraktırma hizmetleri dahilinde sigara bıraktırma polikliniği, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi hizmetlerinin sunulduğunu ifade etti. Dr. Kübra Meriç, "Van'da Tuşba, İpekyolu ve Erciş ilçelerimizdeki sağlıklı hayat merkezlerimizde, aile sağlığı merkezlerinde verilmeyen hekimlik dışı sağlık hizmetlerini burada ücretsiz veriyoruz. Ayrıca kanser taramalarını yapıyoruz. Taramasını yaptığımız hastaların daha sonraki süreçlerde de takibini yapıyoruz ve testi pozitif çıkan hastaları ilgili uzman hekime yönlendiriyoruz" dedi.

Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde sigarayı bıraktığını ifade eden Kadir Çohaz isimli vatandaş ise daha önce birkaç kez sigarayı bırakmayı denediğini belirterek, "Her defasında başarısız olmuştum. Buraya başvurduğumda yine aynı korkularım vardı ama Şule hocamızın desteği ile çok rahat sigarayı bıraktım. 12 yıldır kullanıyordum. Tat alma duyularımdan rahatsız olduğum için bırakma kararı aldım. Şimdi çok mutluyum. Yediğim içtiğim şeyden tat alıyorum, geceleri rahat uyuyorum. Çok rahat ve konforlu bir hayat yaşıyorum. Sigarayı bırakmak isteyenlerin buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezine fazla kilolarından kurtulmak için başvurduğunu ifade eden Hacer Yıldırım isimli vatandaş da, "Aile hekimine gittim. Kolesterolüm çok yüksekti ve 85 kiloydum. Şu an 72 kiloya düştüm ve kolesterolüm da baya düştü. Mutluyum. Zayıflamak istedim, zayıfladım. Hayatımda hareketlerim değişti. Giyimim değişti. Güzel şeyler oldu, rahatladım. Ayrıca özel diyetisyenler çok pahalı, burası ücretsiz olduğu için herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara hizmet sunuyor - Son Dakika

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