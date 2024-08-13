Sağlık

UMKE, lojistik üstleriyle yaşamı, umudu ve sevinci taşıyor

KASTAMONU - Sağlık Bakanlığı bünyesinde 21 yıl önce kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), illerde kurduğu lojistik üstleriyle her türlü afete karşı hazır bir şekilde bekliyor.

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından kurulan lojistik deposunda araçlar, ambulanslar, acil tıbbi malzemelerin yanı sıra tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler, hastanelerde kullanılacak tıbbi ilaçlar ve sarf malzemeleri hazır bir şekilde bekletiliyor. Yurt içi ve yurt dışındaki olağan dışı olaylar ve afet durumlarına en kısa sürede araç, ekip ve tıbbi malzemeleri ile müdahale edebilmek için hazırlanan Kastamonu UMKE, lojistik deposunda tam donanımlı sahra hastanesi için gerekli tüm malzemeleri de hazır bekletiyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde de görev alan UMKE, Türkiye'nin dört bir yanına kurduğu lojistik üstleriyle insanlara yaşamı, umudu ve sevinci taşıyor.

"UMKE ekipleri olarak, canla başla çalışmaktayız"

Kastamonu UMKE'nin lojistik deposu ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afet ve UMKE Sorumlusu Gökhan Albayrak, afet ve acil durumlarda vatandaşların her daim yanında olduklarını belirterek, "Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür acil durumlarda en hızlı ve etkili şekilde ulaşmak ve sağlık hizmetlerini sunmak için Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan UMKE ekipleri olarak, canla başla çalışmaktayız. UMKE, sadece afetlerde değil, KBRN olayları, yangınlar, büyük trafik kazaları, toplumsal olaylar, toplu göç, büyük nüfus hareketleri ve salgın hastalıklar gibi birçok acil durumda da görev almaktadır. Ekiplerimiz, uluslararası standartlarda eğitim almış ve Dünya Sağlık Örgütü EMT2 sertifikasına sahiptir. 30 bölge ve 81 ilde örgütlenmiş geniş bir ağa sahip olan UMKE, her türlü afette hızlı ve etkin müdahale edebilmektedir" dedi.

"181 sağlık personelimizle her türlü afetlere karşı hazır bulunmaktayız"

Kastamonu'nun UMKE'de 23. bölge koordinatör il olarak önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Albayrak, "Kastamonu, Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen lojistik destek sayesinde afetlere karşı oldukça donanımlı hale getirilmiştir. Envanterimizde toplamda 15 adet tam donanımlı UMKE aracı, 4 adet tam donanımlı operasyon aracı, 3 adet lojistik araç, 2 adet acil müdahale aracı, 1 adet arazi ambulansı, 1 adet snowtrack ambulans, 1 adet kırmızı şerit ambulans, 1 adet mobil komuta, 1 adet personel intikal aracı, 1 adet 88 kwa jeneratör aracı, 15 adet şişme çadır ve 6 adet konstrüksiyonlu çadır ile yaklaşık bin metrekare alana sahip seyyar hastane ve barınma çadırları kurabiliyoruz. 13 adet jeneratör gibi lojistik malzemeler sayesinde, afet bölgelerinde kesintisiz sağlık hizmeti verebilmekteyiz. Ayrıca Kastamonu'da 6 uzman hekim, 12 pratisyen hekim ve 163 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 181 sağlık personelimizle her türlü afetlere karşı hazır bulunmaktayız. UMKE ekiplerimiz, sadece tıbbi kurtarma hizmetleri vermekle kalmayıp, afetin büyüklüğüne göre sahada cerrahi müdahale üniteleri, seyyar hastaneler, personel barınma üniteleri, mobil komuta merkezleri ve mobil olay yeri yönetim merkezleri kurarak afetlere müdahale ve iyileştirme süreçlerinde aktif rol almaktadır" diye konuştu.

"UMKE lojistik zincirinin her bir halkası bir sonraki halkaya yaşam taşıdı"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın depremlerinin ardından afet bölgesinde görev aldıklarını anlatan Albayrak, "UMKE ekipleri, bölgeye en kısa sürede ulaşarak medikal kurtarma ve tıbbi müdahalelerde bulundu. Aynı zamanda lojistik faaliyetler de gerçekleştirerek, 81 ilden Hatay'a gönderilen tüm malzemeleri Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurmuş olduğumuz çadırlarda geçici depolama alanları oluşturduk ve gelen tüm malzemelerin kabulünü bu depolara yaptık. Sonra acil müdahale üniteleri, sahra hastaneleri ve medikal kurtarma ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını bu depolardan karşıladık. Burada bu büyük lojistik faaliyetlerini ekibimizin büyük bir özveri ve gayretiyle gerçekleştirdik. Bizim burada yapmış olduğumuz UMKE lojistik zincirinin her bir halkası bir sonraki halkaya yaşam taşıdı. UMKE lojistiği dediğimiz zaman karmaşık bir yapıla sahip ve çok önemli. Çünkü lojistik zincirinin her bir halkası, kendisinden sonra gelen halkaya yaşamı taşıdı, insanlara umudu taşıdı ve insanlara sevinci taşıdı. Bu noktada çok ehemmiyetli bir vazife işi gördük. Arka planda belki görünmeyebilir ama arkadaşlarımız gerçekten afet bölgesinde çok güzel işler yaptı" şeklinde konuştu.

UMKE'nin 21 yıllık geçmişiyle birçok afette önemli başarılara imza attığını belirten Albayrak, "UMKE olarak hedefimiz, afetlerde yaşanan acıları en aza indirmek ve insan hayatını kurtarmaktır. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edecek ve dünyanın neresinde olursa olsun insan hayatına hizmet için orada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle UMKE'ye gönül vermiş tüm arkadaşlarımızın UMKE Haftasını kutlarız. Rabbim bizleri afetlerden korusun, UMKE olarak afet anında ise her daim hazırız" ifadelerini kullandı.