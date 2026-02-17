Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandığı iddia edilen bir olay sosyal medyada tartışma yarattı. Hamile eşini sancıları nedeniyle hastaneye getiren bir vatandaş, acil serviste yeterli ilgi gösterilmediğini öne sürerek tepkisini dile getirdi.
Paylaştığı videoda eşinin "perişan halde" olduğunu belirten vatandaş, görevlilerin sigara içtiğini ve ilgisiz davrandığını iddia etti. "Eşim sancılarla geldi. Kapıya yanaştım, sigara içen görevliler 'Ne vardı?' diyor" ifadelerini kullanan vatandaş, eşine yalnızca bir iğne yapılıp gönderilmek istendiğini öne sürdü.
Kas gevşetici talebinde bulunduğunu ancak hastanede bulunmadığı yanıtını aldığını iddia eden vatandaş, bazı personelin tutumuna da tepki göstererek "Elinde sigara, kulağında kulaklık… İnsana böyle bir muamele mi olur?" dedi.
Yetkililere çağrıda bulunan vatandaş, "Yalvarıyorum yetkililere, devlet büyüklerine; şurayla bir ilgilenin" sözleriyle yaşananlara müdahale edilmesini istedi. Olayla ilgili hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Sağlık › Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?