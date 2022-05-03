Uzm. Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur" - Son Dakika
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Uzm. Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur"

03.05.2022 11:30

Uzm. Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur" Korona virüsün azaldığı bu günlerde ziyaretlerin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr.

Uzm. Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur"

ELAZIĞ - Korona virüsün azaldığı bu günlerde ziyaretlerin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Özellikle sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, sosyal ilişkilerinin önemine değindi. Ramazan'ın son bulması ve havaların ısınmasıyla daha çok hareket etmenin gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Haftada en az üç gün, en az 30 dakika yapılan sporun depresyonu, kaygıları düzelttiği, azalttığı ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı tespit edilmiş. Hareketimizi artıralım, bol su içelim, ilişkilerimizi zenginleştirelim. Ziyaretlerimizi yapalım, yalnız kalmayalım. Kendi dünyamıza çekilmeyelim, ekranlardan, bilgisayarlardan, telefonlardan mümkün olduğunca uzaklaşalım. Bireyselleşmekten sosyalleşmeye dönelim. Bayramlar toplumsal birlikteliğimiz canlandırmamız için, kardeşlik duygularımızı, iletişimimizi artırmamız için bir fırsat. Çok güzel günler. Hem dinlenmek için hem büyüklerimizi, yaşlılarımızı ziyaret etmek için bir fırsat. Yaşlılarımızla, kimsesizlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle empati kurmalı, çok güzel birliktelik duygularını çağrıştıran, bizleri bir araya toplayan günleri iyi değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Covid'in azaldığı bu günlerde ziyaretlerin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Balıbey, "Özellikle sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur. Yapılan araştırmada yiyecekler, Akdeniz tipi beslenme ve değişik sebepler öne sürülürken bakılmış ki sosyal ilişkiler ne kadar zenginse o insanlar o kadar uzun yaşıyor. Uzun ömür için sağlıklı ve olabildiğince geniş bir sosyal ilişkileri, akraba ziyaretlerini, hasta ziyaretlerini artırmamız lazım. Ramazan ayı ile birlikte açlığın getirdiği enerjisizlikte evlerimizde daha az hareket eder daha az ilişki kurar hale geldik. Aynı şekilde Covid önlemlerinin azalmasıyla ilişkilerimizde yine daha genişletebileceğimiz imkanlar oryaya çıktı. Bunu iyi değerlendirip ilişkilerimizi, sosyal faaliyetlerimizi artırabiliriz. Ramazan ile birlikte sabır idmanı yaptık, empati duygularımızı geliştirdik. Bayram ve tatil ile birlikte havaların güzelleşmesiyle bunu uygulama fırsatı bulabiliriz. Hem ilişkilerimizi zenginleştirebiliriz, spor aktivitelerimizi artırabiliriz. Toplumsal kaynaşmamızı, birlikteliğimizi, beraberliğimizi artırabiliriz" diye konuştu

Uzm. Doç. Dr. Balıbey, Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur
Uzm. Doç. Dr. Balıbey, Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur
Uzm. Doç. Dr. Balıbey, Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur
Uzm. Doç. Dr. Balıbey, Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur

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Koronavirüs, Ramazan, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzm. Doç. Dr. Balıbey, 'Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur' - Son Dakika


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