Uzm. Dr. Çoban: Hamilelik döneminde maden suyu iyi bir takviye - Son Dakika
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Uzm. Dr. Çoban: Hamilelik döneminde maden suyu iyi bir takviye

29.09.2022 11:48
Uzm. Dr. Çoban: Hamilelik döneminde maden suyu iyi bir takviye

"Madensuyuyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar" isimli makalede toplumda yaygın olarak karşılaşılan yanlış bilgiler karşısında, bilimsel bir çerçeve sunuluyor.

"Madensuyuyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar" isimli makalede toplumda yaygın olarak karşılaşılan yanlış bilgiler karşısında, bilimsel bir çerçeve sunuluyor. Makaleyi kaleme alan Uzm. Dr. Dilek Çoban yaptığı açıklamada, "Hamilelikte maden suyu tüketilmemelidir bilgisi doğru değildir. Aksine, hamilelik döneminde anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu minerallerin karşılanması için maden suyu iyi bir takviyedir. Özellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklanan krampların tedavisinde dışarıdan alınan magnezyum takviyelerinin yanı sıra, doğal minerallerden biri olan magnezyum içeren maden suyu içilmesi de önerilir" dedi.

Türkiye'nin zengin yer altı kaynaklarını tanıtmayı ve toplumu maden suyunun kullanım alanları hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan Kızılay Maden Sularının hizmete açtığı websitesinde yayınlanan 'Maden Suyuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar' isimli makalede, maden sularıyla ilgili bilgi eksiklerine açıklık getiriliyor.

Uzm. Dr. Dilek Çoban'ın kaleme aldığı "Madensuyuyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar" isimli makalede, toplumda yaygın olarak karşılaşılan yanlış bilgiler karşısında, bilimsel bir çerçeve sunuluyor. Dilek Çoban'ın Avrupa'da kişi başı tüketimin 100-150 litre civarındayken Türkiye'de bu miktarın 5-10 litreyi geçmediğini vurguladığı yazısında, öne çıkan başlıklar şu şekilde:

YANLIŞ: MADEN SUYU İLE SODA AYNI ŞEYDİR

Maden suyu ile sodanın aynı şey olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Dilek Çoban, "Maden suyu yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, en az 1000 mg/l çözünmüş mineraller ve/veya eser elementler bulunduran, doğal yapısında karbondioksit içeren, yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usuller ile çıkartılan sıcak veya soğuk yeraltı suyudur. Çıkarıldığı yerde doğal yapısını koruyarak şişelenir. Soda ise tamamen yapay olarak tesislerde üretilen; işlenmiş suya karbondioksit gazı ilave edilerek elde edilen bir içecektir, doğal değildir. İçeriğinde sadece sodyum bikarbonat vardır" dedi.

YANLIŞ: MADEN SUYU ASİTLİ BİR İÇECEKTİR

Maden suyunun asitli bir içecek olmadığını söyleyen Çoban, "Aksine maden suyu midede asit oluşumunu engelleyen bikarbonat içeriğine sahiptir. Özellikle mide yanması ve ekşimesi problemlerinde, mideyi rahatlatmak için maden suyu tercih edilmelidir. Diğer içeceklerin içerisinde yer alan asitten farklı olarak maden suyu sadece şişelenirken karbondioksit gazı eklenir. Bunun temel nedeni içim sırasında mineral tadının algılanmasını baskılayarak içimi kolaylaştırmaktır" açıklamasında bulundu.

YANLIŞ: MADEN SUYU FAZLA TÜKETİLMEZ

Maden suyunun ne sıklıkla tüketilmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Çoban şu bilgileri paylaştı:

"Maden suyu, sağlık için vazgeçilmez bir içecek olarak Batı ve Uzakdoğu ülkelerinde fonksiyonel bir ürün olarak tüketilmekteyken, Türkiye'de sadece yemek sonrası hazım kolaylaştırıcı bir içecek olarak algılanmaktadır. Maden suyu içeriğindeki mineraller, mide ve bağırsaklardan kolay emilir. İçerisindeki magnezyum, flüorür, kalsiyum ve magnezyum gibi çok değerli minerallerin olduğu maden suyu, vücudunda bu maddelerin eksikliğini yaşayan bireyler için ciddi bir destek kaynağıdır. Özellikle hamilelik döneminde sık karşılaşılan krampların azaltılmasında magnezyum, çocuklar, gençler ve menopoz dönemindeki kadınlarda kemik sağlığını korumaya yönelik kalsiyum takviyeleri günlük hayatımızın vazgeçilmez destekçileridir. Bu maddeler açısından çok zengin ve tamamen doğal olan maden suyunun günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamadaki rolü göz ardı edilemez."

YANLIŞ: ÇOCUKLAR MADEN SUYU İÇMEMELİDİR

Çocukların maden suyu tüketimine ilişkin de bilgi veren Uzm. Dr. Dilek Çoban, "Maden suyu denilince akla soda geldiği; bu da gazlı bir içecek olması nedeniyle çocuklar için sağlığa zararlı olduğu gibi yanlış bir kanı yaygındır. Aksine, büyüme ve gelişme çağında olan çocukların ihtiyacı olan çinko, flüorür, kalsiyum gibi birçok faydalı mineral ve eser element içeren doğal kaynaklı maden suyunun tüketilmesi sağlıklı gelişim için çok önemlidir. Maden suyu içerdiği kalsiyumla kemik sağlığı; içerdiği flüorürle ağız ve diş sağlığı için destek alınabilecek doğal bir kaynaktır. Ayrıca çocuklara gazlı içecekler yerine doğal maden suyu içme alışkanlığı kazandırılırsa kemik sağlıklarını korumanın yanı sıra diş çürükleriyle karşılaşma riskleri de düşürülebilir" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ: MADEN SUYU CİLDE ZARAR VERİR

Maden suyunun cilde yararı olduğunu vurgulayan Çoban, "Vücudumuzun en büyük organı olan cildimizin ihtiyacı olan mineralleri doğal maden suları içerir. Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın yolu vücudunuzun ihtiyacı olan ve doğal minerallerden zengin içerikli sıvılar tüketmenizdir. Özellikle son yıllarda doğala eğilimin artmasıyla birlikte birçok kozmetik ve güzellik ürünün içerisinde doğal maden suyu kullanılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

MADEN SULARINA DAİR MERAK EDİLEN HER ŞEY BU KONGREDE TARTIŞILACAK

Maden sularının üretiminden tüketiciye erişimine kadar geçen her süreçteki yansımalarının disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacağı "II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi" 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Kongreye maden suyu hakkında çalışma yürüten tıp, beslenme, işletme ve gıda mühendisliği başta olmak üzere ilgili tüm alanlardan ulusal ve uluslararası paydaşlar, araştırmacılar ve akademisyenler katılacak.


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Kaynak: DHA

Kızılay, Türkiye, Maden, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzm. Dr. Çoban: Hamilelik döneminde maden suyu iyi bir takviye - Son Dakika

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