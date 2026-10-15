Uzm. Dr. Özsaraç, uzun süren saç dökülmesinde dermatoloji uzmanına başvurmayı önerdi - Son Dakika
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Uzm. Dr. Özsaraç, uzun süren saç dökülmesinde dermatoloji uzmanına başvurmayı önerdi

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Uzm. Dr. Özsaraç, uzun süren saç dökülmesinde dermatoloji uzmanına başvurmayı önerdi
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Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, mevsim geçişlerinde saç dökülmesinde artış olabileceğini ancak bunun tek neden olmadığını belirtti. Dökülme uzun sürer, belirgin seyrelme veya bölgesel açıklık oluşursa dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, mevsim geçişlerinde saç dökülmesinde artış görülebileceğini belirterek, uzun süren ve belirgin saç kaybının altında farklı sağlık sorunlarının yatabileceğine dikkat çekti.

Sonbahar aylarında saç dökülmesinde artış yaşanması birçok kişinin endişelenmesine neden oluyor. Mevsim geçişlerinde saç dökülmesinin bazı kişilerde geçici olarak artabildiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, her saç dökülmesinin mevsimsel nedenlere bağlanmaması gerektiğini ifade etti. Özsaraç, dökülmenin uzun sürmesi, saçlarda belirgin seyrelme oluşması veya bölgesel açıklıkların ortaya çıkması durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmasının önemini vurguladı.

"Her saç dökülmesi mevsim geçişinden kaynaklanmaz"

Saçların doğal bir büyüme ve dinlenme döngüsüne sahip olduğunu belirten Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, bu döngüde meydana gelen değişikliklerin saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Mevsim geçişlerinde bazı kişiler saç dökülmesinde geçici bir artış fark edebilir. Ancak saç dökülmesinin nedeni yalnızca mevsim değişikliği olmayabilir. Demir eksikliği, tiroit hastalıkları, yetersiz beslenme, yoğun stres, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçlar da saç dökülmesine yol açabilir. Bu nedenle dökülmenin nedeninin doğru belirlenmesi gerekir" dedi.

"Uzun süren dökülmeleri ihmal etmeyin"

Saç dökülmesinin süresinin ve şeklinin değerlendirmede önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, özellikle saçlarda gözle görülür seyrelme, saç çizgisinde gerileme, yuvarlak veya bölgesel açıklıklar oluşması ve saçlı deride kaşıntı, kızarıklık ya da pullanma görülmesi halinde uzman değerlendirmesinin gerekli olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Saç dökülmesi birkaç haftadan uzun süre devam ediyorsa, giderek artıyorsa veya saçlarda belirgin bir yoğunluk kaybına neden oluyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. Bazı saç dökülmesi türlerinde erken tanı, uygun tedavinin planlanması açısından önem taşır. Her hastada aynı neden söz konusu olmadığı için tedavinin de kişiye özel belirlenmesi gerekir" diye konuştu.

"Bilinçsiz ürün ve takviye kullanımına dikkat edilmeli"

Saç dökülmesi yaşayan kişilerin sorunun kaynağını öğrenmeden çeşitli vitamin takviyelerine, şampuanlara veya saç bakım ürünlerine yönelmesinin doğru bir yaklaşım olmayabileceğini belirten Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, vitamin ve mineral eksikliklerinin ancak gerekli değerlendirmeler sonucunda belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Saç dökülmesinin nedenine göre dermatolojik muayene ve gerekli görülen laboratuvar tetkiklerinden yararlanılabileceğini aktaran Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, her saç dökülmesi yaşayan kişinin aynı testlere veya aynı tedaviye ihtiyaç duymadığını kaydetti.

"Saç sağlığı için dengeli beslenme ve doğru bakım önemli"

Saç sağlığının korunmasında yeterli ve dengeli beslenmenin, saçlı deriye uygun bakımın ve saçları yıpratan uygulamalardan kaçınmanın önemine değinen Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, saçların sürekli ve yüksek ısıyla şekillendirilmesinin, sıkı saç modellerinin ve sert kimyasal işlemlerin saç tellerinde kırılmaya neden olabileceğini belirtti.

Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, saç dökülmesinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade ederek, "Önemli olan saç dökülmesini yalnızca dışarıdan uygulanan ürünlerle kontrol etmeye çalışmak yerine, altta yatan bir neden olup olmadığını belirlemektir. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin kendi kendine tedavi uygulamak yerine dermatoloji uzmanına başvurmaları, doğru tanı ve uygun tedavi açısından önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
DermatolojiSağlıkYaşamSon Dakika

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