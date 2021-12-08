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Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı - Son Dakika

Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı

08.12.2021 21:37

Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı Çocuklarda influenza salgını aileleri korkutuyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor Mesut Özel, "İnfluenza yurt dışında yaygın görmeye başlamıştık. Bizde de başlıyor, yavaş yavaş testler pozitif çıkıyor.

Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı

Çocuklarda influenza salgını aileleri korkutuyor

BURSA - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor Mesut Özel, "İnfluenza yurt dışında yaygın görmeye başlamıştık. Bizde de başlıyor, yavaş yavaş testler pozitif çıkıyor. Yüksek ateş, halsizlik tablosuyla baş gösteriyor. Covid-19'la karıştırdıkları için aileler korkuyor. Erken teşhis edilirse ilk 24-48 saat içinde ilacını başlatırsak büyük oranda çocuklar hafif atlatıyor" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor Mesut Özel, mevsim geçişleri ile birlikte çocuklarda sıkça görülen rahatsızlıkları ve alınacak tedbirleri anlattı. Gribin türleri, nezle gibi rahatsızlıkların çocuklarda görüldüğüne ve bulaşıcılığının fazla olduğuna dikkat çeken Özel, mevsim geçişlerine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Grip ve benzeri hastalıkların korona virüs ile karıştırıldığını ve bu durumun ailelerde tedirginliğe sebep olduğu vurgulayan Doktor Özel, "Çocuklarda şu an enfeksiyonlar arttı. Ailelerde de büyük tedirginlikler var. Covid-19 yaygın olduğu için her gribal enfeksiyonda çocukların bu virüse yakalandığı korkusu ortaya çıkıyor. Nezle virüsleri ise az görülse de kendini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda krup (6 ay-3 yaş arası çocuklarda sık görülen akut laringotrakeobronşit, enfeksiyon kaynaklı üst solunum yolu tıkanıklığı) .çok görülse de şu an azaldı. Krup, klasik bir tablo ile karşımıza çıkar. Çocuklar sabaha karşı köpek havlaması şeklinde tıkanarak uyanıyorlar ve büyük korku içerisinde aileler hastaneye koşuyorlar. Genelde bir, iki günde kendiliğinden geçer. Kendi kendini sınırlayan viral bir enfeksiyondur. Bu hastalık için antibiyotik kullanmıyoruz. Genelde kortizon ve buharlarla çocuklar toparlıyor" şeklinde konuştu.

"Covid-19'la karıştırıldığı için aileler tedirgin oluyor"

"Diğer bir önemli olan hastalıklardan bir tanesi influenza. Yurt dışında yaygın görmeye başlamıştık. Bizde de yavaş yavaş görüyoruz ve genelde testleri pozitif çıkıyor. Yüksek ateş, halsizlik tablosuyla baş gösteriyor. Covid-19'la karıştığı için aileler korkuyor. Erken teşhis edilirse ilk 24-48 saat içinde ilacını başlatırsak büyük oranda çocuklar hafif atlatıyor" diyerek sözlerini sürdüren Doktor Özel, "Yetişkinler içinde önemli. O yüzden bu ara biraz daha dikkat etmeleri lazım. Yüksek ateş, kırgınlık, göz kızarıklığı oluşuyor. Bunların yanı sıra burun akması, öksürük eşlik edebiliyor. Burun sürüntüsü alınarak hızlıca sonuçlanan bir testi var. O test sonucunda pozitif olduğunu görürsek direkt ilacını başlatıyoruz ve hızlıca çocuklar iyileşiyor. Antibiyotik gibi antiviral bir ilacı var. Ailelere buna dikkat etmelerini öneririm. Test çabuk sonuçlandığı için tedavisi de çabuk sonuçlanıyor" dedi.

Bu yıl grip aşısının etkili olup olmayacağının da belirsizliğini koruduğuna dikkat çeken Özel, "Çünkü geçen sene pandemi tedbirlerinden dolayı grip salgını fazla olmadı. Grip yaşanmadığı için aşının etkileri koruyup korumayacağı belli değil. O yüzden antiviral ilacı kullanmakta fayda olacak yeter ki hastalık erken tespit edilsin. Bu konuya dikkat edilirse çok daha az üzülecekler" ifadelerini kullandı.

"İshal kış aylarında da devam ediyor"

İshalin hala yaz döneminde olduğu gibi kış aylarında da devam ettiğini ifade eden Uzm. Dr. Mesut Özel, "Bazı virüsler kış aylarında da ishale sebep oluyor. Birçoğu probiyotikler ve diyetle düzeltilip, antibiyotik kullanmaya gerek kalmıyor. Yeter ki o başlangıçtaki kusma bölümünü atlatabilsinler. Çünkü çocuklar kustukça aşağıdan da ishal devam edince düşkünleşiyorlar. Kusmayı önlersek ishali de büyük oranda antibiyotik kullanmadan geçirebiliyoruz" diye konuştu.

"Antibiyotik kullanmak gerekebilir"

"Kulak iltihapları, viral enfeksiyonlar bağışıklığı bozduğu için bir süre sonra komplikasyonlara sebep oluyor" diyen Özel, "Burunda enfeksiyon, sarı - yeşil akıntı, rinit, sinüzit oluşuyor. Kulağı etkilerse akma şeklinde kulak ağrısıyla gelen tablolar ortaya çıkıyor. Bunlarda mutlaka antibiyotik kullanmak gerekiyor. Solunum sıkıntısı, geçmeyen öksürük, halsizlik bu tabi ki alt solunum yolu enfeksiyonuna işaret eder. Bu durumda mutlaka doktora başvurulup akciğerler kontrol edilmeli tahliller yaptırılmalıdır. Bronşit ve zatürre dediğimiz rahatsızlıklar gelişebiliyor. Grip ve viral enfeksiyon sonrası ailelerin buna da özellikle dikkat etmesi çok iyi olur. Çünkü çocuklar çiçek gibiler, ertesi gün hemen kötüleşebiliyorlar. Daha yakın takip etmek gerekiyor" dedi.

"Okulların kapalı olduğu dönemde çocuklar kötü etkilendi"

Pandemi döneminde okulların kapalı tutulduğu süreçte çocukların kötü etkilendiklerini, sosyallikleri ve akademik gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini sözlerine ekleyen Doktor Özel, "Okulların açık kalması onlar için çok önemli. Okullarda da tabi ki gerekli önlemler alınıp gerekli şekilde havalandırma sağlanmalı. Hijyen ve temizlik kurallarının yanı sıra, maske takmaları çok önemli bir konu. Bu kurallara uyulması şimdi çok daha önemli hale geldi, çünkü şimdi influenza geliyor. Gripte gelecek o da bir viral enfeksiyon aynı önlemler grip virüsü içinde koruyucu etkinliği arttıracaktır. Bu yüzden tüm kurallara riayet etmek gerekiyor. İnfluenza şimdiye kadar görülmedi. Ancak görüldüğü zaman çok ciddi tablolara sebebiyet verebilen kötü bir virüstür" şeklinde konuştu.

"Probiyotik etkiye sahip yiyecek ve içecekler tüketilmeli"

Bu konuların yanı sıra çocukların beslenmesi, uyku saatlerinin önemine işaret eden Özel, "Uyku çok değerli bir şey, bağışıklığı düzenleyen çok mühim olan uyku düzenine mutlaka dikkat edilmeli. Beslenme konusunda da klasik olarak kış meyve ve sebzelerine ağırlık verilmeli. Renkli olan meyveler, kuru meyveler, çerezler çok değerli. Ceviz, badem gibi kuruyemişlerle çocukları destelemek gerekir. Probiyotik etkiye sahip yiyecek ve içecekler bağırsaklarımızı düzenliyor. Bağırsaklarımız bağışıklığı düzenleyen en önemli yerlerden birisi. Bağırsaklarımızı iyi tutmak için, yoğurt, turşu, şalgam gibi gıdalara değer verip çocuklarımıza bunları yedirmeliyiz. Çocuklarımıza örnek olmalıyız. Biz de bu ürünleri tüketmeliyiz" dedi.

Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı
Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı
Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı
Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı

Çocuk Sağlığı, Koronavirüs, Antibiyotik, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanı açıkladı: Çocuklarda sık görülüyor, belirtileri Covid'le birebir aynı - Son Dakika
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