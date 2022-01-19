Üye Girişi
Uzmanından kış mevsimi hamilelerine özel tavsiyeler - Son Dakika

Uzmanından kış mevsimi hamilelerine özel tavsiyeler

19.01.2022 15:14
Uzmanından kış mevsimi hamilelerine özel tavsiyeler

Hamilelik dönemi kış aylarına denk gelen anne adaylarının bazı zorluklarla karşı karşıya kalabildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Yalım, bu süreci sorunsuz atlatmak adına beslenmeden egzersize, cilt bakımından giyime önemli tavsiyelerde bulundu.

Hamilelik dönemi kış aylarına denk gelen anne adaylarının bazı zorluklarla karşı karşıya kalabildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Yalım, bu süreci sorunsuz atlatmak adına beslenmeden egzersize, cilt bakımından giyime önemli tavsiyelerde bulundu.

Kış mevsiminin hamilelikte bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Esra Yalım, bu dönemde anne adaylarının yapması gerekenlere ilişkin önerilerde bulundu. Hamilelik dönemi kış aylarına denk gelen hamile kadınların daha endişeli olma eğiliminde olduğunu söyleyen Dr. Yalım, "Ancak doğru tavsiyeler ve önlemlerle, doktor kontrollerine düzenli olarak giderek hamilelik dönemini sorunsuz geçirmek elbette mümkün" dedi.

"KIŞ MEVSİMİNDE GRİP AŞILARINI OLMALARINI ÖNERİYORUZ"

Hamilelik döneminde oluşan hormonal değişikliklerden ötürü hamile kadınların, toplumun geri kalanına göre bağışıklık yanıtının azaldığına dikkat çeken Dr. Yalım, "Bu durum onları başta grip, soğuk algınlığı olmak üzere diğer enfeksiyonlara da yatkın hale getirir. En önemli tavsiyemiz de bu konu üzerine oluyor. Kış hamilelerine grip aşılarını olmalarını öneriyoruz. İyi beslenme, istirahat ve vitamin takviyelerinin yanı sıra bol su içerek, vücudun su dengesinin korunması lazım. Anne adayları kişisel hijyene dikkat ederek ve hasta insanlardan kaçınarak gerekli tedbirleri alabilirler" diyerek kış mevsiminde enfeksiyonlardan korunmanın ve daha hızlı bir iyileşme sağlamanın mümkün olduğunu ifade etti.

TOPUKLU AYAKKABILARDAN KESİNLİKLE KAÇINMALILAR

Dr. Esra Yalım, kış mevsimi özelinde korktukları bir diğer konunun düşme olduğunu belirterek, "Kış mevsimi hava koşullarının çetin geçtiği bölgelerde kayarak düşmeler oldukça yaygın. Hamilelik döneminde ağırlık merkezi, kilo dağılımı değişerek dengenin korunmasında zorluklar doğurabilir. Çoğu zaman hamile kadınlar düşse bile anne rahmi gerekli güvenli ortamı sağlayarak bebeğin bu durumdan olumsuz etkilenmesinin önüne geçer. Ancak ilk üç aydaki düşmelerde, şiddetli ağrılarla beraber olan düşmelerde ve üçüncü trimesterden sonra olan düşmelerden sonra bebeğin hareketleri hissedilmiyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Hamile kadınlara topuklu ayakkabılardan kesinlikle kaçınmalarını öneriyoruz. Taban yapısı kış mevsimine uygun olan doğru ayakkabıları seçmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

EVDEKİ HAVA VE CİLT NEMLENDİRİLMELİ

Kış mevsiminde gebelik ile ilgili cilt sorunlarının kötüleşebileceğini söyleyen Dr. Yalım, "Kuru havayla beraber nemsiz kalan ciltte kaşıntı, egzama benzeri döküntüler olabilir. Bu durumda evdeki havayı nemlendirmelerini, ellerini ve kuruyan bölgeleri uygun nemlendiricilerle nemlendirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

TEHLİKELİ OLABİLECEK KIŞ AKTİVİTELERİNDEN UZAK DURULMALI

Dr. Yalım, "Kış aylarında maalesef genellikle toplumun egzersiz süresi, soğuk havalarla birlikte oldukça düşüyor. Hamilelikte egzersizin faydaları ise sayamayacağımız kadar çok. Dolayısıyla hamile kadınların riskli kayak, buz pateni gibi tehlikeli olabilecek kış aktivitelerinden sakınmalarını, mümkünse evde yapılabilecek egzersizleri yapmalarını ve yürüyüşlerini aksatmamayı tavsiye ediyoruz" diyerek hamilelikte egzersizin öneminin de altını çizdi.

DİĞER SIVI GIDALAR SU İHTİYACININ YERİNİ TUTMAZ

Vücudun su dengesinin hamilelikteki önemini vurgulayan Uzm. Dr. Esra Yalım "Hamile kadınlar hava sıcak olmadığından su içmeyi unutabiliyor. Halbuki kış mevsimi kuru bir mevsimdir ve vücudun suya önemli derecede ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç diğer sıvı gıdalarla boşluğu doldurulamayacak bir ihtiyaçtır. Unutmayalım ki vücudun susuz kalması tansiyonun düşmesinden erken doğuma kadar birçok sonuca sebep olabilir. Hamileler günde en az 2-2.5 litre su içmeli" önerisinde bulundu.

C VİTAMİNİ İLE BAĞIŞIKLIK DESTEKLENEBİLİR

"Beslenme ele almamız gereken, atmamamız gereken mühim bir konu. Kış meyve ve sebzeleri taze bir şekilde tüketilmeli. Özellikle C vitamininden zengin turunçgiller ara öğünlerde tüketilerek bağışıklık sistemi desteklenebilir" diyen Dr. Yalım, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sonuç olarak hamilelik dönemin çok özel bir dönem. Hamile kadını etkileyebilecek herhangi bir sorunun sadece anne adayını değil bebeği de etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalı."


YORUMLAR
500

Kadın Hastalıkları, Gebelik, Doğum, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından kış mevsimi hamilelerine özel tavsiyeler - Son Dakika


Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da         
17:08
SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek         
16:55
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:15:01. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından kış mevsimi hamilelerine özel tavsiyeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement