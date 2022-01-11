Üye Girişi
Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor - Son Dakika

Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor

11.01.2022 14:46

Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor31 Aralık tarihleri arasındaki Covid-19 vaka sayılarında Gümüşhane bir önceki haftaya göre en fazla artışın yaşandığı 8. il olurken, vaka artışına karşın hastaneye başvuru sayısının az olması dikkat çekti.

Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor

GÜMÜŞHANE Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 25-31 Aralık tarihleri arasındaki Covid-19 vaka sayılarında Gümüşhane bir önceki haftaya göre en fazla artışın yaşandığı 8. il olurken, vaka artışına karşın hastaneye başvuru sayısının az olması dikkat çekti.

Vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 75 oranında artan Gümüşhane'de vatandaşlar kış mevsimi ve soğuk hava nedeniyle uyarılara rağmen genellikle kapalı mekanlarda durmayı tercih ederken, maske kullanımı da ciddi oranda düştü. Caddelerde genelde orta yaş ve üzeri bireylerin maske taktığı gözlenirken, özellikle gençlerin bu konuda duyarsız olduğu, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemesi dikkat çekti.

Vatandaşlardan Kenan Odabaş, devletin Covid-19 konusundaki çalışmalarının çok iyi olduğunu ve kendisinin de 4 aşı olduğunu belirterek, "Vatandaşlar kapanmıyor eskisi gibi. Kalabalık yerlerde çok duruyor, maske kullanmıyorlar. Bu kurallara uymayanlar kendileri hasta olup öldüğü gibi başkalarını da mahvediyorlar. Önce aşılarını vurulacaklar, devlet hangi aşıyı önermişse onu vuracaklar. Bizim için çalışıyorlar" diye konuştu.

Bir başka vatandaş Hamza Topuz ise soğuk hava nedeniyle kapalı mekanların çok kalabalık olduğunu ve insanların genelde maskesiz olduğunu dile getirerek, "Kahveye gidiyorlar topluca hiçbir önlem yok. Dışarı çık ağzını kapat, içeri gir çıkar. Maskelerini takmaları gerekiyor, toplu yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Şu an gidin bakın hiçbir yerde önlem yok. Ben 2 biontech vuruldum, şimdi bekliyorum tekrar sıram gelsin. Ben bu hastalığı atlattım, 1 ay yattım" dedi.

"Son zamanlarda vatandaşlar maske ve mesafe kuralın hiç uymuyor desek doğrudur"

Gümüşhane İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Soner Başer ise şehrin küçük ve yaşam alanlarının dar olması nedeniyle kış mevsiminde insanların soğuk olduğu için kapalı alanlarda çok fazla vakit geçirdiklerinin altını çizerek, "Maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığı için de doğal olarak artıyor. Şehrimizde dışarıda vakit geçirilecek pek bir alan olmadığından dolayı, kapalı mekanlarda da tedbirler de alınmadığı için vaka sayıları artıyor. Son zamanlarda vatandaşlar maske ve mesafe kuralın hiç uymuyor desek doğrudur. Bunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hatırlatma doz aşılarını vurulmaları gerektiğinin altını çizen Başer, "Aşı vurulmaktan başka bir çare yok. Covid-19 ile ilgili ilaçlar da geliyor, bunlar ülkemize de gelecek ve bildiğim kadarıyla ücretsiz dağıtılacak. O da geldiği zaman tünelin ucu görünecek. Şu anda bizim için en önemlisi aşı" dedi.

"Gerek öğrenci kardeşlerimiz gerek halkımız kuralları unuttu"

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 hastalığının özellikle üniversite öğrencileri arasında hızla yükseldiğini hatırlatan Başer, "Vatandaşlarımızı maske ve mesafe konusuna uyduramıyoruz, aşı noktasında hevesli olmaları gerekiyor. Gerek öğrenci kardeşlerimiz gerek halkımız kuralları unuttu. Vatandaşlarımızda şöyle bir kanı oluştu. Son Omicron varyantının çok hasta etmediği, hafif geçtiği noktasında bir kanı var. Bu virüsün kimde ne yapacağı belli değil. Vaka sayıları artışıyla doğru orantılı olarak hastaneye bir başvuru sayısı yok ama fakat nelere yol açacağı henüz belli değil" diye konuştu.

Bakanlığın açıkladığı rakamlarda 25-31 Aralık tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 276,64 çıkan Gümüşhane'nin 2. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 73,1 oldu. Gümüşhane 2. doz aşılamada sarı kategorideki iller arasında yer alırken, Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane'nin haricinde tüm iller 2. doz aşılamada mavi kategoride yer alıyor.

Öte yandan il genelindeki hastanelerde yoğun bakım servislerinde Covid nedeniyle yatan hasta sayısının 4, normal serviste yatan hasta sayısının ise 10 olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor
Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor
Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Gümüşhane, Aralık, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor - Son Dakika


10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi         
14:50
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi küplere bindirecek çıkış: Bu da ona kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi küplere bindirecek çıkış: Bu da ona kapak olsun         
14:47
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:56 Nihat Doğan, karısının rol gereği öpüşmesine izin vermeyen Alişan'a öyle bir şey dedi ki: Evlendikten 7 ay sonra çocuğu oldu
14:49 Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 15:06:40. #1.11#
SON DAKİKA: Vaka sayısı artan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement