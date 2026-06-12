Van'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası - Son Dakika
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Van'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası

Van\'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası
12.06.2026 11:21
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Vatandaşlar, 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasına katılarak hareket yaşlarını öğrendi.

Van'da vatandaşlar, vücutlarının gerçek hareket gücünü keşfetmek ve sağlıklı yaşama adım atmak için "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kent Park'ta düzenlenen kampanyaya katılanlar, yaptıkları fiziksel aktiviteler sonucunda hareket yaşlarını öğrendi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, basın mensuplarına, Sağlık Bakanlığınca başlatılan kampanyayla vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşların hareket yaşlarının belirlendiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Halkımızı sağlıklı hayat merkezleriyle buluşturmak amacıyla ilimizin çeşitli noktalarında bu çalışmayı başlattık. Stantlarımıza uğrayan her yaştan vatandaşımızın testlerini yaparak hareket yaşını tespit ediyoruz. Ardından gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerimize veya hastanelerimize yönlendiriyoruz. Çalışmamız alışveriş merkezlerinde ve açık alanlarda devam edecek. Vatandaşlarımızı hem hareket yaşı konusunda bilgilendirecek hem de onlara sağlıklı hayat merkezlerimizi tanıtacağız. Tüm halkımızı sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz."

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul da stantlarda vatandaşların hareket yaşı ve güç yaşını ölçmeye yönelik testler uygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Van'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet İşlem Ahmet İşlem:
    vay be bu hareket yaşı testi ne demek ya merak ettim bu konuda biraz daha bilgi verselerdi ne yapabilirz diye insanlar daha bilinçli olur ve inşallah herkes sağlıklı bir hayat yaşar 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Demirci Hüseyin Demirci:
    çok iyi bir şey bu sağlık konusu eski zamanlarımızda insanlar daha sağlıklı yaşarlardı şimdi bu kampanyalar da güzel ama temelden sorunu çözmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Mürsel Arslan Mürsel Arslan:
    güzel bir girişim Van'da böyle kampanyalar düzenlenirken komşu ülkelerdeki sağlık kampanyalarına baktığımızda çok daha ileri seviyelerde oldukları görülüyor 0 0 Yanıtla
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