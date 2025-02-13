Van'da Sigara Bırakanların Sayısı Artıyor

Sağlık

Van'da sigarayı bırakanların sayısı artıyor

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği uzmanlarından Dr. Siahmet Atlı, sigara bırakma konusunda yaklaşık yüzde 40 oranında bir başarı sağladıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sigara bırakmak isteyen bireylere daha iyi destek sunmak amacıyla Sigara Bırakma Polikliniğini yeniden düzenledi. Yenilenen polikliniğe başvuran her 100 kişiden 40'ının sigarayı bırakmak için ilk adımı attığı belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, sigarayı bırakmak isteyenlere destek sağladıklarını ve sürecin takibini yaptıklarını belirtti. Aile hekimi, kardiyoloji, dahiliye, nöroloji gibi bölümlerden hastaların kendilerine yönlendirildiğini ifade eden Atlı, "Özellikle felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan hastalarımıza daha fazla önem gösteriyoruz. Bu hastalara muhakkak medikal tedavi desteği sağlıyoruz" dedi.

Son dönemde sigara bırakma sürecine destek sağlayan Nikitabs adlı ilacın kullanımına da değinen Atlı, "Bu ilaçla ilgili Türkiye'de güncel bir veri bulunmuyor çünkü yeni bir ilaç. Ancak biz çok merkezli bir çalışma yürütüyoruz ve gerekli etik onayları aldık. İlacın önemli bir yan etkisi yok. Yüksek damar tıkanıklığı, beyin içi kitle ya da kontrolsüz tansiyonu olmayan hastalarımıza, gebeler hariç, bu ilacı güvenle verebiliyoruz" diye konuştu.

"Sigaranın bırakılması vücuda zarar vermez"

Sigara bırakma oranlarının ilk ayda yüzde 40 civarında olduğunu belirten Atlı, sürecin yalnızca birinci ayla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Hastalarımızı üçüncü ayda, altıncı ayda ve birinci yılda da takip ediyoruz. Asıl sigara bırakma süreci, birinci ayın sonunda tamamlanmış sayılmıyor. Hastalarımızdan bazen 'Sigara bırakırsam kalp hastalığım olur mu?', 'Akciğer hastalığım başlar mı?' gibi sorular alıyoruz. Bunlar tamamen yanlış algılar. Sigaranın bırakılması vücuda zarar vermez. Tam aksine her geçen gün sağlığın iyileşmesine katkı sağlar. Bir sigara bile vücuda zarar verebilir" şeklinde konuştu.