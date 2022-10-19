Van haber... Van'da fizik tedavi hastaları aynı gün randevu alarak tedavi oluyor - Son Dakika
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Van haber... Van'da fizik tedavi hastaları aynı gün randevu alarak tedavi oluyor

19.10.2022 15:52

Edinilen Van haberine göre Van'da fizik tedavi hastaları aynı gün randevu alarak tedavi oluyor Başhekim Sarıkaya: "Fizik Tedavi Merkezimizde sıra sorunu yok"VAN Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Van'da fizik tedavi hastaları aynı gün randevu alarak tedavi oluyor

Başhekim Sarıkaya: "Fizik Tedavi Merkezimizde sıra sorunu yok"

VAN Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu ek binasında yapılan iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Fizik tedavi merkezimizde sıra sorunu yok" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında iyileştirme çalışmaları tamamlanan fizik tedavi merkezinin tanıtımı yapıldı. Hastanenin İpekyolu ek binasında fizik tedavi merkezi olmak üzere, ortalama 20 poliklinik hizmet vermeye başladı. Ek binadaki çalışmaları yerinde inceleyen Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, tedavi olan hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Sarıkaya, hastane ek polikliniğin şehir merkezinde yer aldığını ve eski 'İstanbul Hastanesi' olarak bilindiğini hatırlattı. Hastanede fizik tedavi alanında aktif bir hizmet sunduklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Fizik tedavi merkezinin yanı sıra, diğer branşların polikliniği de burada aktif durumdadır. Gün içerisinde ortalama 20 polikliniğimiz aktif oluyor. Kardiyoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, nöroloji ve cildiye gibi birçok branşta hizmet veriliyor. Özellikle fizik tedavi konusunda vatandaşların buraya başvurmasını bekliyoruz. Fizik tedavi merkezimizde sıra sorunu yoktur. Aynı gün içerisinde randevu alarak muayene olabilir. Yine fizik tedavide yataklı servisimiz ve fizyoterapi merkezimiz de mevcuttur" diye konuştu.

Başhekim Sarıkaya, hastanenin ana binasında felç ve benzeri rahatsızlıklar nedeniyle yürüme yeteneğini kaybeden hastaların tedavisinde kullanılan robotik yürüme cihazını da hastaların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Van haber... Van'da fizik tedavi hastaları aynı gün randevu alarak tedavi oluyor - Son Dakika

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