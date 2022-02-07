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Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti - Son Dakika

Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti

07.02.2022 17:01

Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti Gaziantep'teki hastanelerde yerli aşı yoğunluğu TURKOVAC yaptıran vatandaşlar: "Gururluyuz" Türk bilim insanlarının yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TURKOVAC aşısı Gaziantep'teki hastanelerde uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti

Gaziantep'teki hastanelerde yerli aşı yoğunluğu

TURKOVAC yaptıran vatandaşlar: "Gururluyuz"

GAZİANTEP - Türk bilim insanlarının yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TURKOVAC aşısı Gaziantep'teki hastanelerde uygulanmaya başlandı. Hastanelerde yerli aşı TURKOVAC yoğunluğu oluşurken aşıyı yaptıran vatandaşlar gururlu oldukları söyledi.

Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC aşısı Gaziantep'teki hastanelerde uygulanmaya başlandı. TURKOVAC aşısı yaptırmak için hastanelerin yolunu tutan vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Sistemden randevu alarak hastanelerin TURKOVAC aşı odalarına gelen vatandaşlara yerli aşı yapıldı.

Yerli aşı yaptıran Gaziantepli vatandaşlar TURKOVAC'ı güvenle yaptırdıklarını belirterek, Türkiye'nin de yerli aşısını üretmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.

"3 aydır yerli aşıyı bekliyordum"

3 aydır yerli aşının randevusunun açılmasını beklediğini belirten Mehmet Verdi Çalışır, Alman ve Çin aşısını güven vermediği için yaptırmadığını söyledi. Kovid-19 aşısını uzun süreden beridir ertelediğini ifade eden Çalışır, "Aşıdan başka da kurtuluş yolunun olmadığını gördüm. Sağ olsun devletimiz yerli aşıyı üretti. TURKOVAC bizlere gurur yaşattı. TURKOVAC'ı üreten bilim ekibine ayrıca teşekkür ederim. Artık herkes TURKOVAC yerli aşıyı yaptırabilir. Ben 3 aydır yerli aşının Gaziantep'e gelmesini bekliyordum. Dün akşamda Gaziantep randevularının açıldığını gördüm. Hemen randevumu alıp hastaneye geldim. Bilim insanlarının çabası gerçekten takdire şayandır. Bilim insanlarımızla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Güvenerek geldim"

4'üncü doz olarak TURKOVAC aşısı yaptıran Ahmet Karaoğlan ise, "Türkiye'nin aşısı olduğu için güvenerek geldim. İki Çin, birde alman aşısı yaptırmıştım. Randevu alırken yerli aşının gelip gelmediğine özellikle baktım. Yerli aşının geldiğini görünce çok sevindim. Buraya sevinerek geldim. Aşıyı üreten bilim insanlarına çalışmaları ve katkıları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

6 bin doz aşı geldi

Sistemde Gaziantep için yerli aşı TURKOVAC'ın randevuları açılırken geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, kente 6 bin doz TURKOVAC aşısı geldiğini belirtmişti.

Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti
Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti
Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti

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Gaziantep, TURKOVAC, Türk, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vatandaşlar TURKOVAC'a akın etti - Son Dakika


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