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Vatandaşlardan aşı olun çağrısı - Son Dakika

Vatandaşlardan aşı olun çağrısı

01.02.2022 15:41

Vatandaşlardan aşı olun çağrısı Vakaların arttığı Trakya'da aşılama çalışmalarına yoğun ilgi Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Vatandaşlardan aşı olun çağrısı

Vakaların arttığı Trakya'da aşılama çalışmalarına yoğun ilgi

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar aşıya yoğun ilgi gösteriyor.

İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 86,4 ile 5. Sırada yer alırken Edirne 84,3, Tekirdağ ise 84,5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz aşınışı olan Ahmet Ateş aşı ile kendini daha güvenli hissettiğini vurgulayarak, "Aşı rahatsızlık vermez, ölüm vermez onun için oluyoruz. 4 tane aşı olduk ve aynı zamanda grip aşısı da olduk. Herkes gelip aşısını olsun. Hasta olunca aşı olacak haliniz yok. Aşı olmazsanız çok çile çekersiniz" dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,51, ikinci doz ortalaması ise yüzde 84,42.

Vatandaşlardan aşı olun çağrısı
Vatandaşlardan aşı olun çağrısı
Vatandaşlardan aşı olun çağrısı

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Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Türkiye, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vatandaşlardan aşı olun çağrısı - Son Dakika


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