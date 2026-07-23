Veteriner Hekimler Bandırma\'da Toplandı

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası tarafından Bandırma'da düzenlenen mesleki istişare toplantısında, klinisyen veteriner hekimler bir araya gelerek mesleğin güncel sorunları, klinik hizmetlerde yaşanan gelişmeler ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Bandırma'da gerçekleştirilen toplantıya ilçede görev yapan klinisyen veteriner hekimler katıldı. Toplantıda veteriner hekimlik mesleğinin güncel durumu, klinik hizmetlerde karşılaşılan sorunlar, meslek etiği, meslektaşlar arasındaki dayanışma ve oda faaliyetleri ele alındı. Katılımcılar, sahada yaşadıkları deneyimleri paylaşarak çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan oda yetkilileri, veteriner hekimlerin yalnızca hayvan sağlığının korunmasında değil, toplum sağlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığının sürdürülebilirliğinde de önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Mesleğin geleceği açısından birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilen toplantıda, ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası yetkilileri, meslektaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve ortak sorunlara çözüm üretmek amacıyla benzer toplantıların il genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Bandırma'da gerçekleştirilen toplantının, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilirken, programa katılan veteriner hekimlere teşekkür edildi.