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Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor - Son Dakika

Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor

26.11.2021 14:23

Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena:

"Çocuklarda gripte 1 ayı bulan bir süre zarfında iyileşmeme durumu görüyoruz"

"Dört pikle beraber özellikle bölgemizde covid geçirmeyen kalmadı"

"Ailelerin kompleks ilaçları kesinlikle kendi başlarına kullanmaması lazım. Daha sonra doktora başvurdukları zamanki ilaç yükünü de artırıyor"

"Vücut, covide aşina oldu, son 2,5 yıl içerisinde birçok grip etkeninden uzak kalmıştık"

DİYARBAKIR - Vücutta hasar meydana getiren gribin ilkbaharın sonuna kadar beklendiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, 3 yıllık süre zarfı içinde genelde vücudun covide aşina olduğunu, son 2,5 yıl içerisinde birçok grip etkeninden uzak kalındığını söyledi.

Yaklaşık iki yıldır dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı alınan tedbirler, geçtiğimiz yıl grip vakalarının çok az görülmesini sağlamıştı. Ancak bu yıl gribin, vücudu yıprattığı ortaya çıkarken, çocuklarda 1 ayı bulan iyileşme süreci yaşandığı gözlemlendi. Başhekim Doç. Dr. Muhammet Asena, ailelerin kendi başlarına ilaç kullanmalarının ciddi ilaç yükü oluşturduğunu ifade ederken, griple beraber çocukların eğitiminde yüzde 20-25'lere kadar devamsızlık gördüklerini kaydetti.

"Dört pikle beraber özellikle bölgemizde covid geçirmeyen kalmadı"

Son iki yıldır ciddi bir covid yükü toplumda olduğunu hatırlatan Başhekim Doç. Dr. Asena, maske, mesafe temizlik kurallarına riayet ederek covid spesifik olmak üzere genelde enflüanza, rino virüs denilen nezleden uzaklaştıklarını belirtti. Doç. Dr. Asena, "Nezle, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yaşarma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Fakat grip ise eklem ağrısı, ciddi bir halsizlik, baş ağrısı gibi sorunlar müteşekkil bir hastalık. Son dönemde covid yükümüzün azalmasıyla, tabi hemen hemen dört pikle beraber özellikle bölgemizde covid geçirmeyen kalmadı. Fakat son dönemde maske, mesafe kuralına riayet etmeyerek, yine sonbahar ve kışın gelmesiyle kapalı ortamlarda çok yakın temasla beraber grip vakalarımızda ciddi bir artış var. Bu, çocuk hastalarımızda başladı. Şu anda yetişkinlerimizi de etkileyen çok fazla sayıda karşılaştığımız vaka var. Acil ve poliklinik başvurularında bunu görüyoruz" dedi.

Doç. Dr. Asena, 2,5, 3 yıllık süre zarfı içinde genelde vücudun covid'e aşina olduğunu aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Son 2,5 yıl içerisinde birçok grip etkeninden uzak kalmıştık. Şimdi bu 2,5 yıllık süre zarfından sonra bir kümülatif yük oluştu ve gribin farklı formasyonlarını görüyoruz. Bu da yine maalesef nezle 2-3 gün sürerken grip, 1 hafta, 10 gün sürer. Ama şu anda daha uzun süren, çocuklarda 1 ayı bulan bir süre zarfında iyileşmeme durumu görüyoruz. Tedaviler genelde semptomatik. Yani öksürüğü olan öksürük, burun akıntısı olana burun akıntısı, ateşi olana ateşe karşı ilaçlar düzenleniyor. Ama gribin yükü, gribe karşı savaşacak bir silahımız yok. Mutlak tedavisi yoktur. Sadece şikayetlere göre tedavi düzenlenir. Şu an gördüğümüz noktada grip, girdiği bünyeyi kolay kolay terk etmiyor".

"Ailelerin kendi başlarına ilaç kullanmaması lazım"

Hastalığa karşı neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Asena, "Evde mutlaka sıvı alımına, gıdamıza dikkat edeceğiz. Yine toplu yerlerden kaçınacağız. Toplu yerlere girme zaruriyeti varsa mutlaka mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Önümüz kış, ilkbaharın sonuna kadar biz bu salgını bekliyoruz. Belki covid kadar yıkıcı değil, ama vücudu çok yoruyor. İster istemez bu iş ortamına, okul ortamına yansıyor. Şu anda sahada görebildiğimiz kadarıyla çocuklarımızda maalesef yüzde 20-25 kadar devamsızlık görüyoruz. Hastaneye başvurularda eğitimleri aksıyor. Bizim, ateş düşürücüler çocuğun 38 dereceyi geçmeyen ateşlerde ara ara ateş düşürücü verilebilir. Eğer onu çok yoruyorsa. Her iki saatte bir ateş çıkıyorsa ateş düşürücü ile desteklenebilir. Ama ondan sonraki ilaçlar, astım ilaçları, yine öksürük şurupları veya diğer kompleks ilaçlar kesinlikle ailelerin, kendi başlarına kullanmaması lazım. Bu, daha sonra doktora başvurdukları zamanki ilaç yükünü de artırıyor" şeklinde konuştu.

Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor
Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor
Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor
Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, İlaç, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor - Son Dakika


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