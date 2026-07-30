Yaşam Mücadelesi Veren Hasta Yeniden Ayağa Kalktı - Son Dakika
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Yaşam Mücadelesi Veren Hasta Yeniden Ayağa Kalktı

Yaşam Mücadelesi Veren Hasta Yeniden Ayağa Kalktı
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72 yaşındaki Hüseyin Mert, MitraClip işlemiyle kalp yetmezliğini yendi ve günlük yaşamına döndü.

TEKERLEKLİ sandalyeyle hastaneye gelen, ileri evre kalp yetmezliği nedeniyle 70 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Hüseyin Mert, uygulanan mitral kapak mandallama işlemiyle yeniden ayağa kalktı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersan Oflar, "Kalp kapağındaki ciddi kaçak nedeniyle defalarca yoğun bakıma yatmak zorunda kalan hastamızın tedavisinde MitraClip yöntemi hayatını değiştirdi" dedi.

İleri evre kalp yetmezliği nedeniyle nefes almakta zorlanan, yürüyemeyen ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki Hüseyin Mert, Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapak mandallama işlemi sayesinde yeniden günlük yaşamına döndü. Hüseyin Mert "Bir dönem ayağa bile kalkamıyordum. Bugün kendi işime gidip gelebiliyorum" diye konuştu.

'KALP YETMEZLİĞİ ASIL SORUN OLARAK TESPİT EDİLDİ'

Hastanın bacak damarındaki tıkanıklık şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan ayrıntılı değerlendirmede asıl sorunun ileri evre kalp yetmezliği ve ciddi kapak yetersizliği olduğunu belirten Doç. Dr. Oflar, "Muayene, EKG ve ekokardiyografi incelemelerinde hastamızın her iki kalp kapağında da ileri derecede kaçak olduğunu gördük. Kalp fonksiyonları ciddi şekilde bozulmuştu ve buna bağlı olarak akciğer ödemi ile yaygın vücut ödemi gelişmişti. Önceliğimiz bacak damarındaki problem değil, hastanın hayatını tehdit eden kalp yetmezliğini kontrol altına almaktı" dedi.

'MANDALLAMA İŞLEMİYLE KAPAK KAÇAĞI AZALTILDI'

İlaç tedavisine rağmen hastanın durumunun ağırlaşarak tekrar yoğun bakıma alındığını ifade eden Doç. Dr. Oflar, uygulanan MitraClip (mitral kapak mandallama) yönteminin tedavide kritik rol oynadığını belirtti. Oflar, "Kalp yetmezliği tedavisini en uygun şekilde uygulamamıza rağmen kapaktaki ciddi yetersizlik devam ediyordu. Bunun üzerine kasıktan girilerek gerçekleştirilen MitraClip işlemini uyguladık. Bu yöntemle göğüs kafesini açmadan, kalpteki kapağın kaçak yapan bölümünü özel bir mandal sistemiyle bir araya getirerek geri kaçan kan miktarını azaltıyoruz. İşlemin hemen ardından hastamızın tansiyonu yükseldi, dolaşımı düzeldi ve nefes darlığında belirgin iyileşme sağlandı" ifadelerini kullandı.

'YAŞAM KALİTESİ BELİRGİN ŞEKİLDE ARTTI'

Tedavinin ardından hastanın yeniden günlük yaşamına dönebildiğini söyleyen Doç. Dr. Oflar, "Yaklaşık beş aydır hastamızın yeniden hastaneye yatış ihtiyacı olmadı ve kalp pili nedeniyle yaşadığı tekrarlayan şoklamalar da sona erdi. Kalp yetmezliği tamamen ortadan kalkmasa da güncel ilaç tedavisiyle hastalığı kontrol altında tutuyoruz. Düzenli takiplerini sürdürüyoruz ve yaşam kalitesinde çok önemli bir iyileşme elde ettik. Artık günlük işlerini yapabiliyor, sosyal yaşamına aktif şekilde devam edebiliyor. Bu tür hastalarda doğru hasta seçimiyle uygulanan kapak mandallama işlemi, yaşam süresi ve yaşam kalitesi açısından önemli kazanımlar sağlayabiliyor" diye konuştu.

'OTURARAK UYUYORDUM, YÜRÜYEMİYORDUM'

İleri evre kalp yetmezliği nedeniyle günlük yaşamını sürdüremez hale geldiğini anlatan 72 yaşındaki Hüseyin Mert, nefes darlığı ve göğüs ağrıları nedeniyle uzun süre büyük zorluk yaşadığını, sırtüstü bile yatamadığını belirten Mert, "Nefes alamadığım için oturarak uyuyordum. Sürekli göğüs ağrım vardı. Yürüyemiyor, ayakta duramıyor, tek başıma tuvalete bile gidemiyordum. Durumum gerçekten çok ağırdı. Hastaneye geldiğimde yoğun bakıma alındım ve yaklaşık 70 gün tedavi gördüm. Bu süreçte doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının desteğini hiç unutamam" dedi.

'ŞİMDİ YENİDEN İŞİMİN BAŞINDAYIM'

Tedavisinin ardından yaşam kalitesinin büyük ölçüde düzeldiğini söyleyen Mert, "Kalbime yapılan işlemin ardından nefes almaya ve rahat hareket etmeye başladım. Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Eskiden işe gidemiyordum, şimdi yeniden işimin başındayım. Günlük hayatımı kendi başıma sürdürebiliyor, bilgisayar başında çalışabiliyorum. Sağlığıma yeniden kavuşmuş olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hüseyin Mert, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşam Mücadelesi Veren Hasta Yeniden Ayağa Kalktı - Son Dakika

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