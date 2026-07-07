Yaşlılarda Sıcak Çarpması Uyarısı

YAŞ ilerledikçe vücudun sıcaklığı dengeleme mekanizmasının gençlere göre daha yavaş çalıştığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Özdemir, "Sıcak çarpmasının erken belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, bulantı, ciltte kızarıklık ve terlemenin azalması yer alıyor. Eğer bunlara yüksek ateş ya da bilinç bulanıklığı da eşlik ediyorsa, bu artık acil müdahale gerektiren bir durumdur ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Dr. Aysun Küçükel İkinci Bahar Klinik Konukevi hekimlerinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Özdemir, yaz aylarında etkisini artıran sıcak havaların özellikle ileri yaştaki bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtti. Dr. Özdemir, "Sıcak çarpmasının erken belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, bulantı, ciltte kızarıklık ve terlemenin azalması yer alıyor. Eğer bunlara yüksek ateş ya da bilinç bulanıklığı da eşlik ediyorsa, bu artık acil müdahale gerektiren bir durumdur ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yaz aylarında görülebilen ishal yaşlılarda sıvı ve elektrolit kaybına hızla yol açabilir. Bu nedenle bol sıvı tüketilmesi ve gerektiğinde oral rehidratasyon solüsyonlarından yararlanılması gerekir. Ancak ishal 24 saatten uzun sürüyorsa, kanlıysa ya da yüksek ateşle birlikte seyrediyorsa mutlaka bir hekime başvurulmalıdır" diye konuştu.

Bir diğer önemli riskin vücudun susuz kalması (dehidrasyon) olduğunu ifade eden Uzman Dr. Özdemir, "Yaşlı bireylerde susama hissi azaldığı için kişi susadığını hissetmese bile ciddi sıvı kaybı yaşayabilir. Ağız kuruluğu, koyu renkli idrar, yorgunluk ve kas krampları bu durumun önemli belirtileridir. Özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak, gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek, ayran gibi sıvıları tercih etmek ve ince, açık renkli, bol kıyafetler giymek oldukça etkili önlemler arasındadır. Sıcak havalarda ortaya çıkan belirtileri hafife almamak gerekir. Şikayetleriniz devam ediyorsa ya da genel durumunuzda belirgin bir bozulma hissediyorsanız, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız sağlığınız açısından büyük önem taşır" dedi.