Yaz Açık Havada Beslenme İpuçları

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi 'nden (OMÜ) Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yaz sıcağına karşı riskli grupları uyararak, "Kavun, karpuz, kayısı, kiraz, domates, salatalık, havuç, tere, roka gibi sebzeleri, şeftali gibi meyveleri bol bol yerlerse, onlar için çok daha koruyucu olacaktır. Onların güneşin zararlı ışınlarından da korunmasına yardımcı olacaktır" dedi.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yaz mevsiminde ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı vücudu korumanın en doğal yolunun antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler olduğunu belirterek, özellikle risk grubundaki bireyler için bu besinlerin bağışıklığı güçlendirici ve güneşe karşı kalkan görevi gördüğünü söyledi.

RİSKLİ GRUPLAR DİKKAT

Yaz aylarında risk grubundaki bireylerin beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Kaya, "Yaz aylarında en çok sıcaktan yaşlı grubumuz, 5-6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler, hamilelik, gebelik ve emziklilik dönemindeki kadınlarımız etkileniyor. Bunlar beslenmelerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Güneşten korunmaları ya da ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda gereğinden fazla tüketmeden karşılamaları gerekiyor. Bu gruplar yaz aylarında özellikle beslenmelerini diyetisyenlere danışarak da ilerleyebilirler. Ferahlatıcı besinlerden, sebzelerden, meyvelerden bol miktarda kavun, karpuz, kayısı, kiraz, domates, salatalık, havuç, tere, roka gibi sebzeleri, şeftali gibi meyveleri bol bol yerlerse, onlar için çok daha koruyucu olacaktır. Hem bu besinlerin içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde hem bağışıklıkları korunacak hem de güneşe ve ultraviyole ışınlarına karşı da bu besinlerin içerisindeki maddeler koruyucu özelliklere sahiptir. Onların güneşin zararlı ışınlarından da korunmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda da vücudun su ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı olacaktır" dedi.