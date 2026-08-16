Yaz Hazırlığı: Viral Enfeksiyon Riskine Dikkat!

YAZ aylarında artan sıcaklıklar, yoğun klima kullanımı ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin uzaması, viral enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Dr. Süleyman İbze, "Klimalı ve yeterince havalandırılmayan bir ortamda hapşırma ve öksürmeyle ortama yayılan damlacıklar, aynı ortamı paylaşan kişilerin bulaş riskini artırabilir" dedi.

Halk arasında 'yaz gribi' olarak bilinen enfeksiyonlardan korunmada hijyen, yeterli sıvı tüketimi ve hasta kişilerle yakın temasın azaltılması önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundakilerin uzun süren ateş ve şiddetlenen belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Acil nitelik taşımayan şikayetlerdeyse sağlık sistemindeki yoğunluğun azaltılması için öncelikle aile hekimlerine başvurulması öneriliyor.

YAZ DÖNEMİNDE ENFEKSİYONLAR DAHA HIZLI YAYILABİLİYOR

Halk arasında 'yaz gribi' olarak bilinen tablo ile yılın her döneminde karşılaşılabileceğine dikkati çeken AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman İbze, "Toplumda gribin ve viral enfeksiyonların yalnızca kış ya da sonbahar aylarında görüldüğüne dair bir algı var. Viral enfeksiyonlarla yılın her döneminde karşılaşabiliyoruz. Sıcakta bu enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştıran bazı faktörler var. Havuz ve deniz kullanımı da artıyor. Diğer önemli faktör ise ani sıcaklık değişimleri. Dışarıdaki aşırı sıcak havadan çok soğuk ve klimalı bir ortama girmek ya da bunun tam tersini yaşamak, özellikle üst solunum yolu mukozasının adaptasyon sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Klimalı ve yeterince havalandırılmayan ortamda hapşırma ve öksürmeyle ortama yayılan damlacıklar, aynı ortamı paylaşan kişilerin bulaş riskini artırabilir" dedi.

BULAŞ RİSKİNİ AZALTAN ÖNLEMLER

Viral enfeksiyonlardan korunmanın basit yöntemlerle mümkün olduğunu kaydeden Dr. Süleyman İbze, "Hijyene dikkat etmek, elleri sık yıkamak ve bulaş riskini azaltacak önlemler almak gerekiyor. Hastalık belirtileri ortaya çıktığında yakın teması azaltmak, gerekli durumlarda maske kullanmak hastalığın daha kontrollü geçirilmesine yardımcı olacaktır. İyi beslenmeleri ve yeterli sıvı tüketmeleri gerekiyor. Özellikle yaz aylarında terlemeyle birlikte sıvı kaybımız arttığı için sıvı tüketimini de artırmamız önemli" diye konuştu.

'YAZIN HASTALIKLAR DAHA AZ ÖNEMSENEBİLİYOR'

Hastalıklarda tedavi yöntemlerinin geciktirilmemesi gerektiğini belirten Dr. İbze, "İnsanlar yaz aylarında bu hastalıkları kış dönemine göre daha az önemseyebiliyor. Dinlenmeyi veya semptomlara yönelik tedaviyi geciktirebiliyorlar. Bu nedenle hastalık ağırlaşmasa bile belirtilerin daha uzun sürdüğünü görebiliyoruz. Özellikle risk grubunda bulunan kişilerde hastalığın daha ağır seyretmesi mümkün" dedi.

'HER SAĞLIK SORUNUNUN ÇÖZÜM YERİ ACİL SERVİS DEĞİL'

Acil servislerin yoğun tempoda çalıştığını, hastaların ilk aşamada aile hekimlerine başvurması gerektiğini kaydeden Dr. İbze, "Basit semptomların ve acil nitelik taşımayan şikayetlerin önemli bölümü birinci basamak olan aile hekimliklerinde rahatlıkla değerlendirilebilir. Halkımızın bunu bilmesi gerekiyor. Her sağlık sorununun çözüm yeri acil servis değildir. Üç günden uzun süren ateş, genel durumda belirgin bozulma veya risk grubundaki kişilerde devam eden ve şiddetlenen belirtiler bizim için uyarıcı. Bu durumda hastaların erken dönemde sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz" diye konuştu.