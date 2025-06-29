Yaz Okulu Öncesi Kalp Kontrolü Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Yaz Okulu Öncesi Kalp Kontrolü Önerisi

Yaz Okulu Öncesi Kalp Kontrolü Önerisi
29.06.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Cemşit Karakurt, çocukların yaz okullarına kayıt öncesi kalp kontrolü yaptırmalarını önerdi.

ÇOCUK Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, çocuklarda doğuştan gelen veya sonradan gelişen kalp hastalıklarının spor gibi efor gerektiren aktivitelerde hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Karakurt, "Yaz okullarına kayıt yaptırmadan önce bir doktor kontrolü, olası risklerin önüne geçebilir" dedi.

Yaz tatilinin başlamasıyla ailelerin yöneldiği yaz okulları ve spor kamplarına katılacak çocukların, kalp sağlığı açısından risk taşıyabileceği uyarısı yapan Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Cemşit Karakurt, her 1000 canlı doğumdan 10'unda doğuştan kalp hastalığı görüldüğünü ve bunların 3'te 1'inin ciddi kalp sorunları taşıdığını belirtti. Bu nedenle erken tanının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Karakurt, "Gebeliğin 18 ile 22'nci haftaları arasında fetüsün kalp değerlendirmesinin yapılması, doğum sonrası izlenecek yol açısından büyük avantaj sağlıyor. Anne karnındaki muayeneler, bebeğin doğum şekline karar verilmesini ve tedavi planının yapılmasını sağlıyor" diye konuştu.

GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ OLABİLİR

Son yıllarda küçük yaşlarda kalp krizi ve ani kalp durması vakalarına daha sık rastlandığını ifade eden Prof. Dr. Cemşit Karakurt, genetik ve genetik olmayan kalp rahatsızlıklarının bu duruma neden olabildiğini belirtti. Özellikle kalp kası hastalıkları, ritim bozuklukları ve kalbi besleyen damarların doğuştan gelen yapısal bozukluklarının ani ölümlere neden olabileceğini vurgulayan Karakurt, "Bu nedenle çocuklarda spora başlamadan önce EKG ve efor testi gibi tetkiklerle kalp değerlendirmesi yapılması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Pandemi süreciyle birlikte hareketsiz yaşam tarzının arttığını, bunun çocuklarda kilo alımı, tansiyon yüksekliği ve kolesterol gibi metabolik sendrom risklerini beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Cemşit Karakurt, "Kalp- damar hastalıklarının temelleri çocuklukta atılıyor. Hareketsiz yaşam ve obezite, kalp hastalıkları için ciddi risk faktörleridir" dedi.

YAZ OKULU ÖNCESİ DOKTORA BAŞVURUN

Yaz aylarında çocukların daha fazla hareket ettiğini ve spor etkinliklerine katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Karakurt, "Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar yaz okulları, spor kampları gibi etkinliklere yöneliyor. Ancak aşırı efor, altta yatan kalp sorunlarını tetikleyebilir. Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler varsa mutlaka değerlendirme yapılmalı. Özellikle ailesinde erken yaşta kalp rahatsızlığı öyküsü olan çocuklar, spor öncesi çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından muayene edilmeli. Yaz okullarına kayıt yaptırmadan önce bir doktor kontrolü, olası risklerin önüne geçebilir" diye konuştu.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

Çocuklarda kalp hastalıklarının belirtilerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini dile getiren Karakurt, spor aktivitelerine katılacak çocuklarda düzenli kontrol ve takiplerin hayati önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Karakurt, "Ani kalp durmaları önlenebilir. Bunun yolu, zamanında yapılacak tetkik ve müdahaleden geçmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Okulu Öncesi Kalp Kontrolü Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:24:28. #7.12#
SON DAKİKA: Yaz Okulu Öncesi Kalp Kontrolü Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.