Yemek Yeme Süresi Hastalığı Belirledi - Son Dakika
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Sağlık

Yemek Yeme Süresi Hastalığı Belirledi

Konya'da genç kadın, yemek yeme süresinden şüphelenip hastaneye giderek akalazya hastalığını öğrendi.

17.03.2025 19:07
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Yemek yeme süresinden şüphelendi hastalıktan kurtuldu

KONYA - Konya'da yemek yeme süresinin uzamasından şüphelenen genç kadına kontrol amaçlı gittiği hastanede akalazya hastalığı teşhisi konuldu. Burada yapılan tetkik sonrası yapılan ameliyat ile genç kadın sağlığına kavuştu.

Konya'da okul öncesi öğretmenliği yapan 31 yaşındaki Betül Çiğdem Kozlu, geçtiğimiz ay yemek yemede zorlanmayla başlayan sorunlar nedeniyle farklı hastanelere giderek tedavi olmak istedi. Sorunlarından kurtulamayan Kozlu, Medicana Konya Hastanesine başvuru yaptı. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka ile görüşen Kozlu'ya endoskopi yapıldı ve akalazya hastalığı teşhisi konularak tedaviye başlandı. Küçük ve başarılı bir ameliyat sonrası yaklaşık 2 haftalık süreçte Betül Çiğdem Kozlu sağlığına kavuştu.

"Yemek yeme sürem uzamıştı artık saatlerce sofrada kalabiliyordum"

Rahatsızlığının yemek yerken takılmalar yaşayarak başladığını anlatan Betül Çiğdem Kozlu, "Takılmalar sıklaşmaya başladı. Her öğünde takılma yaşıyordum ve yemek yeme sürem uzamıştı. Artık saatlerce sofrada kalabiliyordum. Normalde de yavaş yiyen bir insandım ama yavaş yeme oranım gittikçe arttı. Daha sonra ailemin de isteğiyle doktora gidip sıkıntının ne olduğunu öğrenmek için, tedavisi varsa onu yapalım diye geldik. Endoskopi sonucunda tanıyı koydu hocamız. Başka testler de yaptırdık. Onun dışında da sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattı bize hocamız. Gayet açıklayıcı bir şekilde ve o şekilde süreci tamamladık. Şu an çok iyiyim. Daha da düzelecek tabii. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Açıkçası öyle çok korku sürecim olmadı. Çünkü gerçekten Bilal hocamın gayet açıklayıcı yaklaştığını düşündüm. Onun dışında zaten ben de araştırmalar yaptım. Çok fazla tehlikeli risk barındıran bir süreç olmadığını, sadece ilerlerse daha çok sıkıntılar yaşayacağımı gördüğüm için en azından hastalığımın çok ilerlemeden bunu fark ettiğim için daha rahat girdim ameliyata. Ameliyattan sonra sıvı gıdalarla başladım. Bir hafta boyunca sıvı gıda tüketmem biraz beni zorladı ama içten yapılan bir işlem olduğu için o bölgeyi de korumak gerekiyordu. Daha sonra taneliye geçtim ve şu an katı gıdaları yemeye başladım. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Sadece dikiş yerlerinde biraz acı hissediyorum ama zamanla o da zaten düzelecek. Şu anki süreçten çok memnunum" dedi.

"Su içerek yutmayı sağlayıp tolere edilebilse de üzerinden aylar veya yıl geçtiği zaman bu şikayetler çok daha fazla artar"

Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, Betül Çiğdem Kozlu'nun yutma güçlüğü şikayetiyle geldiğini belirterek, "Özellikle katı gıdaların yemek borusunun alt kısmında takılması, geçmediği için gıdalar üzerine su içme ihtiyacı duyuyordu. Bu şikayetler aylar içerisinde daha fazla artmaya başlayınca artık bir sorun mu var, durum nedir diye anlamak için bize başvurdu. Hastamız bize yutma güçlüğü şikayetiyle başvurdu. Daha önce başka hastanelerde yutma güçlüğü için endoskopik incelemeler yapılmıştı ama net bir sonuç elde edilememişti. Yutma güçlüğünün zamanla artması, özellikle katı gıdaları yedikten sonra üzerine su içme ihtiyacı duyması üzerine bize başvurdu. Öncelikle hastamızı yemek borusu ve mideyi değerlendirdiğimiz endoskopi işlemiyle değerlendirdik, inceledik. Aslında her zaman endoskopi işlemi esnasında akalazya hastalığı tam tanınmayabilir. Yemek borusunun alt kısmındaki geçişteki kapak biraz normalden sıkı görülür ama özellikle hızlı endoskopi yapıldığında bu fark edilmeyebilir. Tabii ki o sırada yemek borusuyla midenin birleştiği kesimde, kapağın biraz normalden daha sıkı olduğunu saptadık. Yaptığımız incelemelerde tipik akalazya olduğunu gördük. Başlangıç aşamasında semptomlar her ne kadar hasta iyi kötü üzerine su içerek yutmayı sağlayıp tolere edebilse de üzerinden aylar veya yıl geçtiği zaman bu şikayetlerin daha fazla arttığını da biliyoruz. Dolayısıyla bunu yeni endoskopik tedavilerden olan poem tedavisiyle hastamızı tedavi edebileceğimizi değerlendirdik ve kendisini bilgilendirdik. Daha sonra bir tür ameliyat olan poem tedavisi ile yemek borusunun alt kısmında aşırı gelişmiş sirküler kasları keserek onların rahat açılmasını sağlayacak hale getirdik ve tedavimizi tamamladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yemek Yeme Süresi Hastalığı Belirledi - Son Dakika

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