Yeni Geriatri Polikliniği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Geriatri Polikliniği Açıldı

Yeni Geriatri Polikliniği Açıldı
05.03.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi'nde yaşlılara yönelik geriatrik sağlık hizmetleri sunuluyor.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Geriatri Polikliniği, 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşlanmasını ve yaşam kalitesini artırmasına destek oluyor.

İç hastalıklarının yan dalı olan geriatri, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sağlığını, hastalıklarını, sosyal yaşamlarını ve fonksiyonel kapasitelerini kapsamlı değerlendirmeyle ele alıyor. Yaşlılık döneminde hastalık belirtilerinin genç bireylerden farklı seyretmesi ve birden fazla kronik rahatsızlığın aynı anda görülebilmesi, bu alanda özel yaklaşımı gerekli kılıyor.

Her hastaya yaklaşık 45 dakika ayrılarak kapsamlı değerlendirme yapılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki poliklinikte, rutin tetkiklerin yanı sıra zihinsel ve ruhsal durum için unutkanlık, Alzheimer, demans ve depresyon taramaları gerçekleştiriliyor. Hastaların günlük yaşam aktiviteleri ve fiziksel dayanıklılık düzeyleri de muayene sürecinde değerlendiriliyor.

Fiziksel sağlık kapsamında düşme riski, denge bozuklukları, kas kaybı ve kemik sağlığı incelenirken, beslenme durumu ve çoklu ilaç kullanımı kontrol edilerek diyabet, hipertansiyon ile kalp ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların takibi yapılıyor.

Ayrıca hastaların kullandığı ilaçların birbiriyle etkileşimi gözden geçirilerek gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi hedeflenen polikliniğe çevre illerden de hastalar geliyor.

"Tedavileri bütüncül yaklaşımla değerlendiriyoruz"

Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Rıdvan Erten, AA muhabirine, geriatrinin, yaşlı bireylerin sağlıklı yaşlanması, dahili sorunları ve yaşlılığa bağlı gelişen geriatri sendromlarının bir bütün olarak ele alınıp çözümler üretilmesini amaçlayan bilim dalı olduğunu anlattı.

Geriatri polikliniğinin 4 aydır hizmet verdiğini aktaran Erten, "Kalp, diyabet, akciğer, tansiyon ve kolesterol gibi yaşlılığa bağlı hastalıkları birlikte değerlendiriyoruz. Yaşlıların ev içi ve ev dışındaki günlük yaşam aktivitelerini, kırılganlık ve fiziksel dayanıklılık durumlarını inceliyor, hastanın ilaç kullanımını, ilaçların birbiriyle ve hasta üzerindeki etkileşimlerini gözden geçiriyoruz." dedi.

Erten, hastanın duygu durumu ve kaygı düzeyi ile diğer psikiyatrik sorunlarının etkilerini de değerlendirdiklerini belirterek, yaşlılıkta sık karşılaşılan unutkanlık, demans, alzheimer, idrar ve gaita kaçırma ile kas ve kemik erimesi gibi durumları kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydetti.

Hastalara diğer birimlerde konulan tanıları da değerlendirmeye aldıklarını belirten Erten, "Uygulanan veya planlanan tedavilerin hastaya ne kadar uygun olduğunu kırılganlık düzeyi, ilaç kullanımı, kas erimesi ve beslenme durumuna göre birçok faktörü bir arada ele alıyoruz. Hastanın gelecekte geçirebileceği cerrahi işlemleri, aldığı veya alacağı tedavileri bütüncül yaklaşımla değerlendiriyoruz. Hastaların rutin taramalarını yapıyor, gerekli aşıları öneriyor ve yaşlılık sürecindeki yolculuklarına eşlik ediyoruz." diye konuştu.

Erten, muayenelerin hastaların şikayetlerine göre yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında değiştiğini söyleyerek, "Hastanın muayenesi, içeri girdiği andan itibaren başlıyor. Yürüyüşü, hareketleri, oturması ve konuşmasını gözlemliyoruz. Rutin iç hastalıkları muayenesiyle başlayıp hastanın şikayetlerini dinliyor ve detaylı bir öykü alıyoruz. Ardından ayrıntılı fizik muayene yaparak geriatri sendromlarını çeşitli ölçekler ve muayene yöntemleriyle değerlendiriyoruz. Son olarak hastayla konuşup tedavi ve planlamasını oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geriatri branşının yeni olması nedeniyle hastaların genellikle birbirlerinden duyarak başvurduğunu belirten Erten, son dönemde hasta sayısının artmaya başladığını ve çevre illerden de başvuruların geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Geriatri, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Geriatri Polikliniği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor 6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor
’’Suçsuz günahsız’’ deniyordu Gerçek çok başka çıktı ''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:27:13. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Geriatri Polikliniği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.