Yenidoğan bebek, uçak ambulansla Gaziantep'ten İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Yenidoğan bebek, uçak ambulansla Gaziantep'ten İstanbul'a sevk edildi

Yenidoğan bebek, uçak ambulansla Gaziantep\'ten İstanbul\'a sevk edildi

Gaziantep'te erken doğan 4 günlük ikiz bebeklerden biri, ciddi kalp damar hastalığı tespit edilmesi ve acil cerrahi müdahale ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans ile Gaziantep'ten İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

28.08.2024 23:24
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Yenidoğan bebek, uçak ambulansla Gaziantep'ten İstanbul'a sevk edildi

Erken doğan bebeğin hayat yolculuğu

GAZİANTEP - Gaziantep'te erken doğan 4 günlük ikiz bebeklerden biri, ciddi kalp damar hastalığı tespit edilmesi ve acil cerrahi müdahale ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans ile Gaziantep'ten İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde, 23 yaşındaki bir anne 33 haftalık ikiz bebeklerini erken doğum ile dünyaya getirdi. Hastanede 2 kilo 110 gram olarak doğan ikiz bebeklerden birinin yapılan muayenelerinde ciddi kalp damar hastalığı olduğu ve acil cerrahi müdahale gerektiği tespit edildi.

Bebeğin, en uygun şartlarda cerrahi müdahale yapılabilmesi için İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bebeğin durumunun karayolu ile sevke elverişli olmaması nedeniyle Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü devreye girerek Sağlık Bakanlığı Hava Operasyonu Birimi'nden uçak ambulans sevki talep etti.

Erken doğan bebeğin hayat yolculuğu

Sağlık Bakanlığı 4 günlük bebek için imkanlarını seferber ederek uçak ambulans ile sevkine onay verdi. Hastanın sevki için onay gelmesi üzerine, Gaziantep 112 kuvöz ekipleri tarafından hastaneden teslim alınan bebek, Gaziantep Havaalanı'nda hazır bekleyen uçak ambulans nakledildikten sonra hava yolu ile İstanbul'a sevk edildi.

Kaynak: İHA

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