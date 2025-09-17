Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan

Çankırı'da Hititler döneminden kalan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarası, KOAH ve astım hastaları için adeta bir şifa merkezi haline geldi. Özel bir hastanenin gözetiminde yürütülen tuz terapisi kapsamında hastalar, günde 4 ila 6 saat boyunca mağaradaki tuzlu havaya maruz bırakılıyor. 10 gün süren terapinin ardından yapılan gözlemlerde, hastalarda yüzde 50'ye varan iyileşmeler tespit edildi.

HASTALAR DAHA RAHAT NEFES ALIYOR

73 yaşındaki KOAH hastası Yılmaz Canlı, tedavinin kendisine büyük fayda sağladığını belirterek, "23 senedir bu hastalıkla mücadele ediyorum. Akciğerimin yüzde 72'si çalışmıyor, nefes alamaz hale gelmiştim. Evimin her köşesinde oksijen tüplerim var. Arkadaşımın tavsiyesiyle Çankırı'ya geldim. Tuz mağarasındaki tedaviye başladım, nefesim çok açıldı. Orada saatler geçiriyorum, hiç daralmıyorum. Bu yöntemi tüm hastalara tavsiye ederim" dedi.

"YÜZDE 50'YE VARAN İYİLEŞME SAĞLIYOR"

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Ali Özkurt ise, "Hastalarımızda çok belirgin iyileşmeler gözlemliyoruz. Solunum kapasitesi düşmüş hastalar bu tedavi sayesinde iki katına çıkarak normal seviyelere ulaşıyor. Önceden oksijene bağlı yaşayan, yürüyemeyen hastalar mağaraya geldiklerinde hissedilir şekilde düzeliyorlar" ifadelerini kullandı.

Çankırı'daki tuz mağarası, sunduğu doğal ortam sayesinde solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden hastalara umut olmaya devam ediyor.