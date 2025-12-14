Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor - Son Dakika
Sağlık

Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

14.12.2025 19:26  Güncelleme: 19:43
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye\'nin dört bir yanından akın ediyor
Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen astım ve KOAH hastaları, Hititler döneminden kalan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan yerin 150 metre altındaki mağarada şifa arıyor.

Çankırı'da Hititler döneminden kalan, yerin 150 metre altında bulunan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan tuz mağarası, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İl merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan ve 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, astım ve KOAH hastalarına da umut oluyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN AKIN EDİYORLAR

Hayata geçirilen proje kapsamında, farklı illerden Çankırı'ya gelen astım ve KOAH hastalarının mağarada her gün 4 ila 6 saat boyunca tuzlu havaya maruz kalmaları sağlanıyor. Mağarada çeşitli etkinlikler yapan hastaların kanındaki oksijen seviyesinde ciddi bir artış oluyor. Mağaradaki terapiye katılan hastalar, mağarada geçirdikleri her geçen gün daha sağlıklı olduklarını hissettiklerini ifade etti.

"YÜRÜYÜŞLERİMDE HIZLI VE NEFES ALIŞVERİŞLERİMİN GÜÇLÜ OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Mağara sayasinde rahat nefes alabildiğini söyleyen Bünyamin Erkaya, "Buraya ağabeyim ile birlikte Erzurum'dan geliyorum. Ağabeyim ileri derecede KOAH hastası bende de başlangıcı var. Tuz mağarasını ve hastanenin faydalarını duyduk ve buraya geldik. Bugün üçüncü günüm ve yürüyüşlerimde hızlı ve nefes alışverişlerimin güçlü olduğunu hissettim. Her geçen gün sağlıklı olduğumu hissediyorum" dedi.

"DAHA RAHAT NEFES ALMAYA BAŞLADIM"

Sağlık probleminde belirgin azalmalar olduğunu ifade eden Yaşar Yavuz da, "Çankırı'ya Safranbolu'dan geliyorum, KOAH hastasıyım. Şehirde bulunan çeşitli etkinlikler ve tuz mağarası bana çok iyi geldi. Buraya gelmeden önce oksijen seviyem 51'di ama şu an 95'e kadar çıktı. Daha rahat nefes almaya başladım" diye konuştu.

"BURASI İNSANA HUZUR VERİYOR, NEFES ALIŞINI FERAHLATIYOR"

Mağarada rahat nefes aldığını belirten Zeliha Tekercioğlu, "Tuz mağarasına Ankara'dan gezmek için geldim. Burasının şifa kaynağı olduğunu da öğrendik. Burası insana huzur veriyor, nefes alışını ferahlatıyor. Güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜLEYİCİ VE ENTERESAN"

Mağaraya gezmek için geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Sevda Yılmaz ise, "Buraya Ankara'dan geliyorum. Daha önceden de burayı merak ediyordum. Mağara çok güzel, çok büyüleyici ve enteresan. Çok beğendik" şeklinde konuştu.

