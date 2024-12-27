Yüksekova'da Kar Seferberliği

Sağlık

Yüksekova'da ekipler seferber oldu: Yolları kapanan köylerdeki 8 hastayı kurtardı

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kar nedeniyle yolları kapanan 8 köydeki hastalar için seferber oldu. Köy yollarını açan ekipler 8 hastayı kurtararak hastaneye yetiştirdi.

Yüksekova'da dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin Adaklı, Yürekli, Dağdibi, Çatma, Ortaç, Gürdere, Kazan ve Çobanpınar köylerinde, kalp hastalığı ve diyaliz hastalığı olan vatandaşlar için İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri seferber oldu. Sabah saatlerine teyakkuza geçen ekipler yoğun bir çalışmayla 8 köyün yolunu açarak, 8 hastayı kurtardı. Yolların açılmasıyla köylere gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından hastaları Yüksekova Devler Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan Yüksekova Şantiye Şefliğinin ekipleri köylerin yollarını açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.