Yüksekova'da meme kanseri etkinliğinde uzman, 12 kadından birine risk uyarısı yaptı - Son Dakika
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Yüksekova'da meme kanseri etkinliğinde uzman, 12 kadından birine risk uyarısı yaptı

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Yüksekova'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı için sağlık müdürlüğü, hastane ve kadın kooperatifi iş birliğiyle bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte uzman, 12 kadından birinde risk bulunduğunu belirterek erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yüksekova Devlet Hastanesi ve Demeter Kadın Kooperatifi iş birliğiyle halkı bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla "Erken teşhis hayat kurtarır" temalı program düzenlendi. Güngör Mahallesi'nde bulunan Demeter Kadın Kooperatifi binasında gerçekleştirilen programa, çok sayıda kadın doktor ve vatandaş katıldı.

Programda katılımcılara seslenen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsra Yıldırım, meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, her 12 kadından birinde bu riskin bulunduğunu ifade etti. Erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapan Yıldırım, "Yüksekova'da bugün Meme Kanseri Farkındalık Ayı için bir etkinlik düzenledik. Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür. Her 12 kadından bir tanesinde meme kanseri riski vardır. Bu nedenle 20 yaşından sonra her kadın kendi kendine meme muayenesini başlatmalı. Adet bitiminden sonraki 7. ile 10. günler arasında bizim en ideal tercih ettiğimiz dönemdir. Her kadın kendi kendini muayene etmeli. 20 ile 40 yaş arasındaki kadınların risk faktörlerine göre yılda bir veya iki yılda bir genel cerraha başvurmaları gerekiyor. 40 yaşından sonra ise mutlaka yılda bir kez genel cerraha başvurulmalı ve mamografi çektirilmelidir. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri sıklık indeksi 12 kadından birini etkilerken, bunlardan sadece 72 kadından birinde ölüm riski görülmektedir. Bunun sebebi, son yıllarda erken meme kanseri tanısı konulabilmesidir. Daha sık tarama programları sayesinde erken tanı koyduğumuzda tedavi başarı oranını yüzde 90'ın üzerinde tutabiliyoruz. Bu nedenle ölüm oranı son yıllarda ciddi bir şekilde azalmaktadır" dedi.

Etkinliğin ardından pasta kesilerek katılımcılara pembe gül dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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