Yüksekova Devlet Hastanesine atanan iki uzmanla uzman hekim sayısı 65'e çıktı - Son Dakika
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Yüksekova Devlet Hastanesine atanan iki uzmanla uzman hekim sayısı 65'e çıktı

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Yüksekova Devlet Hastanesine atanan iki uzmanla uzman hekim sayısı 65\'e çıktı
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Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde dermatoloji ve çocuk cerrahisi alanında iki uzman hekim hasta kabulüne başladı; hastanedeki toplam uzman hekim sayısı 65'e yükseldi. Yeni hekimler için vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alarak bu branşlarda hizmet alabilecek.

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde iki yeni uzman hekim göreve başladı. Bu atamalarla birlikte hastanedeki toplam uzman hekim sayısı 65'e yükseldi.

Hastane bünyesinde hasta kabulüne başlayan Uzman Doktor Ceren Çetin Deri dermatoloji branşında, Uzman Doktor Çiğdem Nur Şahin ise çocuk cerrahisi alanında hizmet verecek. Yeni uzman hekimlerin göreve başlamasıyla ilgili branşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarının yerinde karşılanması hedefleniyor.

Hastanede muayene olmak isteyen vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
DermatolojiHakkariGüncelSağlıkÇocukMHRSSon Dakika

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