Yunusemre Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

Yunusemre Belediyesi personeli, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında düzenlenen ilkyardım eğitiminde teorik ve uygulamalı derslerle acil durumlara müdahaleyi uygulamalı olarak öğrendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında belirli sayıda personelin ilkyardım sertifikasına sahip olması zorunluluğu doğrultusunda, Yunusemre Belediyesi personeline yönelik ilkyardım eğitimi düzenlendi. Yunusemre Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen eğitim programına belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personeller katıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılara ilkyardım konusunda kapsamlı teorik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise personellere acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, yaralanmalar ve çeşitli acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi. - MANİSA