Özel çocuklarının eğitimi için Türkiye'nin yolunu tutuyorlar

Yurt dışında yaşayan Türk aileler, otizm ve gelişim bozukluğu teşhisi konulan çocuklarının eğitimi için Türkiye'yi tercih ediyor.

Otizm ve gelişim bozukluğu teşhisi konulan çocuklarının eğitimi için arayışa giren gurbetçi aileler, Türkiye'nin yolunu tutuyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aileler, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel rehabilitasyon ve eğitim merkezinde çocuklarının eğitimini sürdürüyor.

Çocukların gelişimi için hayvanların eğitime entegre edildiği merkezde bireysel, duyu, oyun ve atla terapi gibi yöntemlerden de faydalanılıyor.

"Özel eğitim için vatanımıza geldik"

Almanya'dan iki ay önce 4 yaşındaki oğlunun eğitimi için merkeze gelen Mehmet Kocaağa, AA muhabirine, özel eğitimin sıkıntılı ve zor bir süreç olduğunu söyledi.

Bu konuda ciddi bir rehber ve yol gösterenin gerektiğini belirten Kocaağa, "Zaman çok önemli diyebilirim. Anne ve baba olarak belirli bir yıpranma süreci yaşadık. Bunu atlatmamız gerektiğini düşündük. Özel eğitim için araştırma yaptık ve Türkiye'ye geldik. Bulunduğumuz ülke tıp açısından geride olan bir ülke değil fakat süreç Türkiye'ye göre daha yavaş işleyebiliyor. Bizim vaktimiz kısıtlıydı. Türkiye özel eğitim alanında sistemdeki büyük bir açığı dolduruyor. Burada çocuklar çok mutlu." diye konuştu.

Tuğçe Al da 5 yaşındaki oğlunun eğitimi için Almanya'dan geldiğini aktararak, "Özel eğitim için vatanımıza geldik. İzmit aklımın ucundan geçmezken buradan ev dahi aldım. Eğitime sık sık geleceğimiz için ev almamız gerekti." ifadelerini kullandı.

Al, oğluna tanı konulduktan sonra bir ay boyunca özel eğitim merkezi için araştırma yaptığını dile getirerek, "Burayı internetten tesadüfen bulduk. Şimdi ikinci ayımızı dolduruyoruz. Zor bir süreçti ama güzel ilerliyoruz. Diğer gurbetçi ailelerle güzel arkadaşlıklar kurduk. Aramızda çok güzel diyaloglar oldu." şeklinde konuştu.

"Özel eğitimin içerisine hayvanları entegre ediyoruz"

Özel eğitim merkezinin yöneticisi Mehmet Ali Kaşka, hizmet vermeye başladıklarından beri 8 yılda 24 ülkeden misafirlerin özel eğitim için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Gurbetçi ailelerin çocuklarına tanı konulduktan sonra arayış içerisine girdiğini anlatan Kaşka, "Eğitimi hayvanlarla uygulayan bir kurumuz. Biz sadece hayvan terapisini uygulamıyoruz. Özel eğitimin içerisine hayvanları entegre ediyoruz. Gurbetçilerimiz eğitim almak için buraya geliyorlar." açıklamasında bulundu.

Kaşka, Türkiye'nin özel eğitim alanında önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, özel eğitim merkezlerinin bir hastane değil, bir eğitim alanı olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.