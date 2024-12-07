Yutkunma güçlüğü çeken hastadan dev lezyon çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Yutkunma güçlüğü çeken hastadan dev lezyon çıkarıldı

Manisa'dan İzmir'e sevk edilen hasta, 6 cm'lik lezyonla başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

07.12.2024 11:39
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Yutkunamama şikayetiyle gitti, yemek borusundan 6 santimlik dev lezyon çıkartıldı

İZMİR - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümüne; Manisa'dan yutkunamama şikayeti ve yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 6 santimetrelik dev lezyon tespit edilmesiyle yönlendirilen hasta, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Manisa'da yaşayan 43 yaşındaki evli ve 4 çocuk sahibi Rubaşa Ekmekçi, yutkunma güçlüğü şikayetiyle bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Ekmekçi'nin yemek borusunda yaklaşık 6 santim büyüklüğünde nadir görülen bir lezyon olduğu teşhisi konuldu. Hasta, ileri tedavi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dev leke, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sezgin Vatansever ve ekiplerinin birlikte girdiği ve Türkiye'de nadir yapılan bir operasyonla başarılı bir şekilde çıkartıldı.

"Leke oldukça büyük boyutta"

Hastanın tedavi sürecinden bahseden Doç. Dr. Sezgin Vatansever, "Hastamıza yapılan tetkiklerde, yaklaşık 6 santimlik bir leke tespit edildi ve bize sevk edildi. Bizim burada yaptığımız tetkikler sonucunda hastamızda bu kadar büyük bir leke olduğunu gördük ve endoskopik submukozal diseksiyon yöntemiyle bu lekeyi çıkarmaya karar verdik. Bu leke oldukça büyük boyutta" dedi.

"Türkiye'de nadir yapılan bir yöntem"

Bu yöntemin Türkiye'de nadiren yapılan ve ilk Japonya'da geliştirilmiş olan endoskopik bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Vatansever, şunları kaydetti:

"Bizim burada yıllardır kullandığımız ve geliştirdiğimiz, bu şekilde hastalarımızı tedavi ettiğimiz bir yöntem. Yaklaşık 2-3 saatlik bir işlem sonucunda hastamızın lekesini tamamen çıkarmayı başardık. 3-4 günlük hastanede yatış süresinden sonra hastamızı taburcu ettik. Kontrollerinde herhangi bir sıkıntısı olmadığını gördük."

"Yeni geliştirdiğimiz özel yöntemle hastamızı sıkıntıdan kurtardık"

Vatansever, yapılan işlemin özelliğinin işlem sonrasında darlıklar meydana gelmesi olduğunu belirterek, normalde bu hastalar için darlıkların çözümü konusunda çok çaba harcandığını, ancak kendilerinin yeni geliştirdikleri özel bir yöntem sayesinde hastayı bu sıkıntıdan kurtardıklarını ifade etti.

"Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yapılıyor"

Bu operasyonun Türkiye'de çok büyük ve çok gelişmiş merkezlerde yapılabildiğinin altını çizen Vatansever, "Yaklaşık son 10 yıldır Türkiye'de yapılan bir operasyon. Bizim burada geliştirdiğimiz ve daha da ilerlettiğimiz bir yöntem" ifadelerine yer verdi.

"Hastamız ağrı duymadı"

Yemek borusu kanserlerinin ameliyatının ağır olan bir hastalık tedavisi olduğunu vurgulayan Vatansever, sözlerine şunları ekledi:

"Bu yöntem sayesinde hastamız neredeyse ağrı duymadı ve çok kısa bir süre içinde tedavisini başardık. Hastamız da bir riske girmemiş oldu. Bu yöntem sayesinde ayrıca yemek borusunun akalazya, zenker divertikülü gibi diğer hastalıklarında kolaylıkla, bir eziyet olmadan tedavi edebiliyoruz."

"Çare bulamamıştım, şimdi çok iyiyim"

Operasyondan önce yaşadığı rahatsızlığından bahseden hasta Rubaşa Ekmekçi ise "Yutkunamıyordum. Doktorlar kontrol etti ve bizi İzmir'e sevk etti. Ameliyatım, doktorlarımız sayesinde çok başarılı geçti. Şu an çok iyi hissediyorum. Hastalığım çok zordu. Doktor doktor gezmiş, çare bulamamıştım. 4 aydır sıkıntı çekiyordum. Şimdi iyiyim. Kontrole gelip gidiyoruz" diye vurguladı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Hastane, Manisa, Eğitim, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yutkunma güçlüğü çeken hastadan dev lezyon çıkarıldı - Son Dakika

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