Prostat kanserinden erken tedaviyle kurtulabilmek mümkün - Son Dakika
Üye Girişi

Prostat kanserinden erken tedaviyle kurtulabilmek mümkün

13.09.2022 16:59
Prostat kanserinden erken tedaviyle kurtulabilmek mümkün

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akduman, prostat kanserinin uygun ve erken dönemde tespit edilmesi durumunda her türlü tedavisinin mümkün olduğunu bildirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akduman, prostat kanserinin uygun ve erken dönemde tespit edilmesi durumunda her türlü tedavisinin mümkün olduğunu bildirdi.

Akduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, prostatın akciğer kanserinden sonra kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Prostat kanserinin herhangi bir belirti vermeden görülebileceğini anlatan Akduman, "Hastanın herhangi bir şikayeti olmuyor fakat bütün erkeklerde görülebilen bir kanser bu. 50 yaşın üzerinde en sık gördüğümüz bir kanser." dedi.

Akduman, konuyla ilgili farkındalığın oluşturulabilmesi için bu haftayı "Prostat Kanseri Haftası" olarak andıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 9 merkezde prostat kanseri tarama programı hazırladık. Bu program kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin de içinde bulunduğu diğer üniversitelerde de tarama yapılacak. 50 yaş üstündeki tüm erkeklerin, ailede prostat öyküsü varsa 40 yaş üstü tüm erkeklerin prostat kanseri tarama polikliniğine başvurması gerekiyor."

Prostat muayenesinin son derece basit olduğunu ifade eden Akduman, çok ağrılı işlem olmadığı için herkesin korkmadan yaptırması gerektiğini kaydetti.

"Çeşitli diyetlerin kanseri önlediğine yönelik ispat yok"

Erken teşhisin önemine işaret eden Akduman, şöyle devam etti:

"Çeşitli diyetlerin önlediğine yönelik çalışmalar var ama çalışmaların neticesi göstermiş ki şu anda tespit edilmiş, ispatlanmış herhangi bir şey yok. Madde kullanımı önerilmiyor. Çok sayıda ilaçlar, vitaminler var ancak bunların hiçbiri prostat kanserini önlemede kanıtlanmış tedaviler değil. Bu nedenle erken teşhis çok önemli. Herhangi semptomu, şikayeti olmayan kişilerin düzenli prostat muayenesi olması önemli. Biz de bu çerçevede tüm halkımıza ücretsiz tarama yapmayı uygun gördük."

Prof. Dr. Akduman, her 6 erkekten 1'inin prostat kanseri riski taşıdığına dikkati çekerek, "Herhangi bir belirti vermediği için korunmak mümkün olmadığı için tek yapılması gereken düzenli prostat kontrolüdür. Düzenli prostat kontrolü yapılan erkeklerin korkmasında hiçbir neden yok. Uygun ve erken dönemde tespit edildiği takdirde her türlü tedavisi mümkün." dedi.

Ayakta idrar yapmanın prostat kanserine neden olduğu inanışının yanlış olduğunu dile getiren Akduman, "Ayakta idrar yapmak, prostat kanserine neden olmadığı gibi önleyici bir faktör de değildir, etkilemez. Bazen 'Kabak çekirdeği yemek, prostat kanserini engeller mi?' diye soru geliyor. Böyle bir şey de yok, kabak çekirdeğinde doğal östrojenler var. Bu doğal östrojenler Prostat Spesifik Antijen'i (PSA) biraz düşürürler ama kanser önleyici değillerdir." bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500
ZONGULDAK - Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri, bulundukları bölgelerde sürekli yanan meşale olarak çevresini aydınlatmaya devam edecek' ZONGULDAK - Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri, bulundukları bölgelerde sürekli yanan meşale olarak çevresini aydınlatmaya devam edecek' ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı
Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prostat kanserinden erken tedaviyle kurtulabilmek mümkün - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:36 Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 16:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Prostat kanserinden erken tedaviyle kurtulabilmek mümkün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement