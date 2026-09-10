Zonguldak'ta intiharı önleme kampanyası, iyileşme döneminde bile riskin sürdüğü uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta intiharı önleme kampanyası, iyileşme döneminde bile riskin sürdüğü uyarısı yapıldı

Zonguldak\'ta intiharı önleme kampanyası, iyileşme döneminde bile riskin sürdüğü uyarısı yapıldı
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında "İntihar Hakkındaki Anlatıyı Değiştirmek" temalı farkındalık kampanyası yayımladı. Kampanyada, depresyonda duygusal düzelme yaşansa bile yaşamı sonlandırma riskinin sürebileceği ve konuşmanın duygusal yükü hafiflettiği vurgulandı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında "İntihar Hakkındaki Anlatıyı Değiştirmek" temalı bir farkındalık kampanyası yayımladı. Müdürlük, toplumda intiharla ilgili doğru bilinen yanlışların düzeltilmesinin ve risk işaretlerinin fark edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Doğru zamanda verilen doğru destek, hayat kurtarabilir" denilerek, doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekildi. Paylaşımda ayrıca, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme görselleriyle toplumdaki yaygın yanılgılara açıklık getirildi.

"Konuşmak Fikir Vermez, Duygusal Yükü Hafifletir"

Kampanya kapsamında paylaşılan ilk rehberde, "Kişiyle yaşamı sonlandırma düşüncesi hakkında konuşmak onda bu düşüncenin oluşmasına hatta eyleme geçmesine neden olur" inancının tamamen yanlış olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu düşünceleri konuşmanın bireyin yardım istemesine ve duygusal yükünü boşaltmasına yardımcı olabileceğini; konuşma fırsatı bulan kişinin girdiği duygusal kısır döngüden kurtularak rahatlayabileceğini ifade ifadelerine yer verildi.

"Duygusal Düzelme, Riskin Bittiği Anlamına Gelmez"

Farkındalık çalışmasında vurgulanan bir diğer kritik konu ise depresyon sürecindeki iyileşme belirtilerinin yanlış yorumlanması oldu. "Depresyondaki bir kişinin duygusal durumunda düzelme olursa yaşamı sonlandırma isteği azalır" şeklindeki yaygın kanının aksine, riskin yalnızca çökkünlük anlarında değil, kişinin enerji ve canlılığının yeniden arttığı dönemlerde de oldukça yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan uyarıda, "Kişi kendini biraz daha iyi hissettiğinde, uzun süredir düşündüğü bu davranışı gerçekleştirecek gücü bulabilir. Bu nedenle depresyon yaşayan birey dışarıdan sakin ve toparlanmış görünse bile, yaşamı sonlandırma riski devam ediyor olabilir" denilerek, psikolojik destek sürecinde dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta intiharı önleme kampanyası, iyileşme döneminde bile riskin sürdüğü uyarısı yapıldı - Son Dakika

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