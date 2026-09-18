Şırnak İl Emniyet Müdürü değişti, Volkan Sazak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı - Son Dakika
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Şırnak İl Emniyet Müdürü değişti, Volkan Sazak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı

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Şırnak İl Emniyet Müdürü değişti, Volkan Sazak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı
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Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cumhurbaşkanı kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Sazak'ın yerine Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cumhurbaşkanı kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Sazak’ın yerine Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan atandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği yaşandı. 18 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararnameyle 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 il emniyet müdürü de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Karar doğrultusunda bir süredir Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Volkan Sazak, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Sazak’ın yerine ise Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan, Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü değişti, Volkan Sazak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı

YAVUZ DOĞAN KİMDİR?

Şırnak’ın yeni İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, Türk Polis Teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptı.

Doğan’ın geçmiş görevlerine ilişkin kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, 2018 yılında Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Doğan, aynı yıl Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Göksun Eğitim ve Dayanışma Derneğinin 24 Temmuz 2018 tarihli duyurusunda da Doğan, Kahramankazan Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan isim olarak yer aldı.

Doğan, ilerleyen süreçte Emniyet Teşkilatının farklı kademelerinde görev aldı ve son olarak Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

ŞIRNAK’TA YENİ GÖREV

18 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Aynı karar kapsamında mevcut Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Yavuz Doğan’ın önümüzdeki günlerde Şırnak’taki görevine başlaması bekleniyor.

Yavuz Doğan’ın memleketine ilişkin kamuya açık kaynaklarda Göksun bilgisi yer alıyor. Göksun Eğitim ve Dayanışma Derneğinin 24 Temmuz 2018 tarihli duyurusunda Doğan, “Göksunlu” emniyet müdürü olarak tanımlanmıştı.

Şırnak’ta görev değişikliğinin ardından gözler yeni İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan’ın göreve başlamasına çevrildi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
Emniyet Genel MüdürlüğüŞırnakPolisSon Dakika

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