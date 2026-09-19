MHP Iğdır İl Başkanlığına Hüseyin Ateş yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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MHP Iğdır İl Başkanlığına Hüseyin Ateş yeniden başkan seçildi

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MHP Iğdır İl Başkanlığına Hüseyin Ateş yeniden başkan seçildi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Teşkilatının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

MHP Iğdır İl Teşkilatında Hüseyin Ateş yeniden başkan seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Teşkilatının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Hüseyin Ateş, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden il başkanlığına seçildi.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu İsmail Özdemir, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, MHP'li belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kongrede yaptığı konuşmada, 2028 yılında yapılacak genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyledi.

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" politikasının Türk siyasi tarihinde cesur ve stratejik hamlelerden biri olduğunu ifade etti.

Teşkilatların birlik ve beraberliğinin önemine değinen Özdemir, görevlerin geçici, davaya ve teşkilata hizmet anlayışının ise kalıcı olduğunu söyledi.

MHP'nin geçmişte çok sayıda şehit verdiğini belirten Özdemir, Iğdır'ın da şehit acısını derinden yaşayan illerden biri olduğunu dile getirdi.

Özdemir, "Bizim gibi şehit vermiş bir başka siyasi parti daha yoktur. Bizim gibi Ankara Kızılcahamam'da Şehitler Anıtı olan bir başka siyasi parti, bir başka dava daha yoktur. Iğdır kadar şehit vermiş, şehit acısını yüreğinde yaşamış nadir illerimiz vardır." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Özdemir, şöyle konuştu: "Biz, liderimiz Devlet Bahçeli'nin de milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek, Türkiye'yi daha ileri bir seviyeye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek üzere Terörsüz Türkiye ile beraber ne yapacağımızı, nereye varacağımızı, aziz milletimizi nereye ulaştıracağımızı çok iyi biliyoruz."

Özdemir, Terörsüz Türkiye hedefinin karşısında olduğunu düşündükleri çevrelerin kimlerle birlikte olduğunun kamuoyunun takdirinde olduğunu söyledi.

Bu sürecin huzur ortamının tesis edilmesiyle sonuçlanacağına inandıklarını ifade eden Özdemir, "Çünkü Türk milletine güveniyoruz. Çünkü sizlere güveniyoruz." dedi.

Özdemir, Terörsüz Türkiye'nin ne anlama geldiğini merak edenlere Iğdır'ı örnek göstererek, "Gelsinler Iğdır'a baksınlar. Iğdır'ı görsünler, huzuru görsünler, birliği görsünler, beraberliği görsünler, kardeşliği görsünler, terörsüz Türkiye'yi görsünler." ifadelerini kullandı.

Kongrede sorumluluk üstlenen partililere başarılar dileyen Özdemir, görev alan veya almayan tüm teşkilat mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ve ülkücü şehitleri rahmetle anan Özdemir, hayatta olan dava büyükleri ile gazilere sağlık ve huzur diledi.

Kongrede yapılan seçimde mevcut başkan Hüseyin Ateş, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden MHP Iğdır İl Başkanı seçildi.

Kongre, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Platformu
Milliyetçi Hareket PartisiIğdırSon Dakika

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