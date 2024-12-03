Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık

Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık

3 Aralık'ta engelli bireyler için farkındalık yaratma amacıyla mesajlar ve sözler paylaşılmakta.

03.12.2024 12:10
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları sık sık araştırılıyor. Dünya genelinde, yaklaşık 1 milyar insan, yani dünya nüfusunun %15'i engelli bireylerden oluşmaktadır. Pek çok kişi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak ya da sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermek üzere bu özel günle ilgili sözler ve mesajlar arıyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Engeller, yalnızca aşmak için vardır. Sevgi ve dayanışma ile tüm engelleri birlikte aşabiliriz."

"Fiziksel ya da zihinsel farklılıklar hayatın bir gerçeğidir, önemli olan kalpte engel taşımamaktır."

"Engelleri aşmanın en büyük gücü, sevgi ve anlayıştır."

"Unutmayalım, hepimiz birer engelli adayıyız. Empati kurarak dayanışma içinde yaşayalım."

"Engelli bireylerin hayata katılımını desteklemek, daha güçlü bir toplum inşa etmenin temelidir."

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık

"Asıl engel bedende değil, zihinlerdedir. Farkındalıkla tüm sınırları kaldırabiliriz."

"Birlikte yaşamak ve hayatı paylaşmak için engelleri kaldırmaya devam edelim."

"3 Aralık, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir fırsattır. Her gün onlarla eşit bir yaşam için çalışalım."

"Hayatı paylaşmak için engel yoktur, yeter ki yüreklerde sevgi olsun."

"Engelsiz bir dünya için el ele, gönül gönüle."

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Son Dakika Soğuk Haber Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık - Son Dakika

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