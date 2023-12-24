Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Tarihi ve Hakem

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan heyecan dolu maçın tarihi merak konusu oldu. Derbinin hakemi kim olacak araştırılmaktadır. Peki, Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? FB GS Derbi ilke 11'ler!
Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.
Merakla beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray maçı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler henüz açıklanmadı.
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