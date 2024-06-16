Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz mi? - Son Dakika
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Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'da bayram süresince toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbulkart sahipleri bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

16.06.2024 09:26
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu araştırılırken Kurban Bayramında toplu taşıma bedava mı merak ediliyor. Kamu çalışanlarına bayram tatili 9 güne çıkarılmasının ardından, Kurban Bayramında toplu taşıma kaç gün ücretsiz olduğu araştırılıyor. Kurban Bayramında toplu taşıma bedava mı? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, genellikle her yıl belediyeler tarafından alınan kararlara bağlı olarak değişir. Türkiye'de bazı büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde, bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olması sıkça karşılaşılan bir uygulamadır.

KURBAN BAYRAMINDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram süresince toplu taşıma ücretsiz olacaktır. 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve onların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. 16-19 Haziran tarihleri arasında, İBB'ye ait toplu taşıma araçlarını kullanan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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Son Dakika Soğuk Haber Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz mi? - Son Dakika

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