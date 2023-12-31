O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Evrim Alasya ilgi odağı oldu

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Evrim Alasya ilgi odağı oldu. Peki, Evrim Alasya kimdir? O Ses Türkiye Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, evli mi?

EVRİM ALASYA KİMDİR?