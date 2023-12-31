Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Evrim Alasya ilgi odağı oldu. Peki, Evrim Alasya kimdir? O Ses Türkiye Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, evli mi?
Doğum: 2 Ağustos 1979 (44 yıl yaşında), İzmir,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
Tiyatro oyunları
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
Son Dakika › Soğuk Haber › O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Evrim Alasya ilgi odağı oldu - Son Dakika