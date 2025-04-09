1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı - Son Dakika
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Spor

1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı

1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray\'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı

Galatasaray, son 1 haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, voleybol ve espordaki derbilerde zafere ulaştı.

09.04.2025 17:37
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece futbolda değil, tüm branşlarda yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 1 haftada sarı-lacivertlilere karşı farklı kulvarda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanmasını bildi.

4'TE 4 YAPTILAR

Cimbom; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, voleybol ve esporda ezeli rakibine karşı oynadığı tüm derbileri kazandı.

  • 2 Nisan: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.
  • 7 Nisan: Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk etti ve sahadan 59-53 kazandı.
  • 8 Nisan: Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahce karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
  • 9 Nisan: Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3-2 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
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Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 199715:
    Feneve yakışır... perfrormans. 26 7 Yanıtla
  • Hakan1421:
    saplayan saplayana 26 4 Yanıtla
  • Hayri Dikeroğlu:
    vaybe 13 4 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Kardeşim FB li sabah kalkıyor Avrupa şampiyonluğu akşam Avrupa şampiyonluğu son 20 yılda 131 kupa şampiyonluk kazanmış bir kulüpten bahsediyoruz, derbiler nadiren ortalıkta olmayan Fransızlar kazanincami akla geliyor 8 6 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    bayan voleybol da 5.5 yıl sonra ilk galibiyetini bu gün aldı mam takım o galibiyetler 5 10 yılda bir olur fenerbahçe her branşta saplıyor bunlara 6 5 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    gelip gelip yeniyoruz???? 6 4 Yanıtla
  • Murat denizli:
    fener 7 bransa yenınce nıe haber yapmıyon:)) 8 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Şen ola cimbom, şen ola.. 3 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ezerizzzzzz 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: 1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı - Son Dakika
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