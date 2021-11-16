10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Kocaeli'de başladı

Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) düzenlenen "10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) düzenlenen "10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde başladı. Darıca Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 20 ilden 614 sporcu katıldı. Açılış seremonisinin ardından turnuva, 10 yaş altı erkek ve 12 yaş altı kız flöre kategorilerindeki karşılaşmalarla start aldı. Bugünkü müsabakalarda 129 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği turnuvada, 10 yaş altı erkekler flöre kategorisinde Bursa ferdi sporcusu Vedat Tuna Karalar, 12 yaş altı kızlar flörede Eskişehir ferdi sporcusu Duru Gülkan birinci oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, TEF Teknik Kurul üyeleri Kamil Özdemir ve Mustafa Uslular tarafından verildi. Organizasyon, 19 Kasım'da sona erecek.

Türkiye, Kocaeli, Eskrim, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Kocaeli'de başladı - Son Dakika Spor

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