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10 Kasım'da göreve başlayan Avcı'nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi - Son Dakika

10 Kasım'da göreve başlayan Avcı'nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi

10.11.2021 10:23
10 Kasım'da göreve başlayan Avcı'nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi

10 Kasım'da Trabzonspor'da resmen göreve başlayan ve bugün itibarıyla 1 yılını dolduran teknik direktör Abdullah Avcı, son sıralardan aldığı takımını ilk sezonda Avrupa potasına taşıdı, ikinci sezonunda ise 12 hafta itibarıyla zirvede yer aldı.

10 Kasım'da Trabzonspor'da resmen göreve başlayan ve bugün itibarıyla 1 yılını dolduran teknik direktör Abdullah Avcı, son sıralardan aldığı takımını ilk sezonda Avrupa potasına taşıdı, ikinci sezonunda ise 12 hafta itibarıyla zirvede yer aldı.

Süper Lig'de 30 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bugün itibarıyla takımda tam bir yılını doldurdu. 10 Kasım 2020 tarihinde bordo-mavili takımda resmen göreve başlayan ve 2020-21 sezonun 9'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan Avcı, bu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

17'NCİ SIRADAN 4'ÜNCÜLÜĞETeknik direktör Abdullah Avcı, Karadeniz ekibini 8 hafta sonunda 6 puanla 17'nci sıradan devralırken, sezonu ise 71 puanla 4'üncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Trabzonspor, söz konusu sezonda Avcı yönetiminde çıktığı 32 lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı.SON İKİ SEZONA DAMGASINI VURDU2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Karadeniz ekibi, geride kalan haftada 12 maç sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde ligde son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de toplamda 44 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.EZELİ RAKİPLERİNE KARŞI PERFORMANSITrabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bordo-mavili takımdaki ilk dönemi olan 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Avcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe karşısından ise 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 12 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzonspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.AĞAOĞLU'NDAN '1O KASIM' MESAJIBu arada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' münasebeti ile kulüp sitesinden açıklama yaptı. Ağaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin önderi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere bile örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir. Bugün bizlere düşen en büyük görev; Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözü ile vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bizlere mirası olan Cumhuriyet'imizi ileriye taşıyıp, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır. 10 Kasım tarihinin Türk Milleti için önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değildir. Bugün aynı zamanda Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, onun eserlerinde ve geleceğe yönelik yüksek öngörüsünde yaşamaktadır. Biz 10 Kasımlarda bir yandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken; diğer yandan O'nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek zorundayız. Asıl ödevimiz; devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, Trabzonspor Kulübü olarak Cumhuriyet'i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum."

10 Kasım'da göreve başlayan Avcı'nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi

Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Avcı, Trabzonspor, 10 Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 10 Kasım'da göreve başlayan Avcı'nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 10 Kasım'da göreve başlayan Avcı'nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi - Son Dakika
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