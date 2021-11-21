Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son yılların en keyifli derbilerinden birini izletti. Tansiyonun yüksek olduğu karşılaşmada sarı kartlar havada uçuştu. İkinci yarıda 83'te Tisserand ikinci sarıdan atıldı.
Aslan, Kerem'le 16'da öne geçti. 31'de Mesut Özil şık golle cevap verdi. Fenerbahçe ilk yarıda topa hakim oldu, Aslan kontralarla zorladı.
Dengede giden maç, Tisserand'ın atılmasıyla adeta coştu. Galatasaray peş peşe pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. 84'te Diagne'nin attığı gol VAR'a takıldı. Faul yaptığı tespit edildi. 90+4'te kontra atakta Crespo'nun şık golü 3 puan getirdi.
17 Ekim'de Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bu yana galibiyet yüzü görememişti. Fenerbahçe'nin kötü serisi Galatasaray'ın stadında son buldu.
Son Dakika › Spor › 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor