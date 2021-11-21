10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Nef Stadyumu'ndaki dev derbi izleyenleri büyüledi. Aslan 16'da Kerem'in plasesiyle öne geçti, Mesut Özil peşinden dengeyi getirdi. 83'te Tisserand kızarana kadar maç dengede gitti. Bu kırmızıdan sonra Diagne'nin 84'te attığı gol, VAR'dan döndü. 90+4'te oyuna sonradan giren Crespo, zaferi getiren golü attı. 90+6'da Fatih Terim ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 4 maçtır galibiyet göremeyen Fenerbahçe'nin hasreti Galatasaray'ın stadında dindi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son yılların en keyifli derbilerinden birini izletti. Tansiyonun yüksek olduğu karşılaşmada sarı kartlar havada uçuştu. İkinci yarıda 83'te Tisserand ikinci sarıdan atıldı. KEREM'E MESUT CEVABI Aslan, Kerem'le 16'da öne geçti. 31'de Mesut Özil şık golle cevap verdi. Fenerbahçe ilk yarıda topa hakim oldu, Aslan kontralarla zorladı. KIRMIZI KARTLA OYUN DEĞİŞTİ Dengede giden maç, Tisserand'ın atılmasıyla adeta coştu. Galatasaray peş peşe pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. 84'te Diagne'nin attığı gol VAR'a takıldı. Faul yaptığı tespit edildi. 90+4'te kontra atakta Crespo'nun şık golü 3 puan getirdi. HASRET BİTTİ 17 Ekim'de Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bu yana galibiyet yüzü görememişti. Fenerbahçe'nin kötü serisi Galatasaray'ın stadında son buldu.

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