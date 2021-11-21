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10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

21.11.2021 21:05
10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Nef Stadyumu'ndaki dev derbi izleyenleri büyüledi. Aslan 16'da Kerem'in plasesiyle öne geçti, Mesut Özil peşinden dengeyi getirdi. 83'te Tisserand kızarana kadar maç dengede gitti. Bu kırmızıdan sonra Diagne'nin 84'te attığı gol, VAR'dan döndü. 90+4'te oyuna sonradan giren Crespo, zaferi getiren golü attı. 90+6'da Fatih Terim ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 4 maçtır galibiyet göremeyen Fenerbahçe'nin hasreti Galatasaray'ın stadında dindi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son yılların en keyifli derbilerinden birini izletti. Tansiyonun yüksek olduğu karşılaşmada sarı kartlar havada uçuştu. İkinci yarıda 83'te Tisserand ikinci sarıdan atıldı.

KEREM'E MESUT CEVABI

Aslan, Kerem'le 16'da öne geçti. 31'de Mesut Özil şık golle cevap verdi. Fenerbahçe ilk yarıda topa hakim oldu, Aslan kontralarla zorladı.

KIRMIZI KARTLA OYUN DEĞİŞTİ

Dengede giden maç, Tisserand'ın atılmasıyla adeta coştu. Galatasaray peş peşe pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. 84'te Diagne'nin attığı gol VAR'a takıldı. Faul yaptığı tespit edildi. 90+4'te kontra atakta Crespo'nun şık golü 3 puan getirdi.

HASRET BİTTİ

17 Ekim'de Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bu yana galibiyet yüzü görememişti. Fenerbahçe'nin kötü serisi Galatasaray'ın stadında son buldu.

10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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