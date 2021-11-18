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10 milyon liralık proje start aldı - Son Dakika

10 milyon liralık proje start aldı

18.11.2021 18:29
10 milyon liralık proje start aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nden 10 milyon TL destek alan 'Karadeniz'e Pedal Çevirelim' projesine başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nden 10 milyon TL destek alan 'Karadeniz'e Pedal Çevirelim' projesine başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'i bisiklet sporunda en çok tercih edilen güzergah yapacak projede ciddi bir aşama kaydetti. 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi kapsamında bugüne kadar 400'e yakın genç eğitim aldı. Onlarca otel, kafe, restoran, dinlenme tesisi ve birçok alandaki turizm işletmecilerine toplamda 14 ayrı girişimcilik ve mentorlük eğitimi verildi. Karadeniz'e sınır ülkeler arasında ortak turizm stratejisi geliştirmek mola, tamir, dinlenme alanları oluşturulacak ve işletmelerin de 'bisiklet dostu' olarak hazırlanacağı güzergahlarda rota belirlemeleri yapılıyor. 5 farklı ülkede 25 adet bisiklet parkuru belirlenecek. Güzergahlar ve parkurlarla ilgili tüm bilgiler ve materyaller oluşturulacak online platforma yüklenecek. Böylece bölgede bisiklet yolculuğuna çıkacak olan sporcu ve gruplar rota, konaklama, bisiklet tamiri ve tüm ihtiyaçlarını giderebilecek imkana sahip olacak. Projeyle ilgili eğitim süreçlerinden sonra bugün Serdivan'da bir otelde sertifika töreni gerçekleştirildi. Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen misafirleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce karşıladı. Ayrıca, proje paydaşları olan Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Romanya'yı temsilen gelen Herman Kerpenko, Levan Tsulukıdze, Zvıad Elızıanı, Mılena Stayanova, Penka Kzhuharova ile Türkiye'yi temsilen Turan Bek ve Barış Boru isimli temsilciler, projeyle ilgili ilk yüz yüze toplantılarını gerçekleştirdi. Başkan Yüce ve temsilciler, yapılan görüşmede oluşturulacak rotalar, bisiklet dostu işletmeler, online platform ve bisiklet yatırımları hakkında görüştü. Proje kapsamında 2022'de Sakarya'da 5 gün sürecek olan Uluslararası Turizm Festivali'nin yapılacağı haberi de verdi.

5 ülkede toplamda 25 adet bisiklet parkuru belirliyoruz

Karadeniz'deki geliri ve istihdamı artırmak için bisiklet turizmine yoğunlaştıklarını ve online platform için rotaların hikayelerini hazırlamaya başladıklarını belirten Başkan Yüce, "Malumunuz Sakarya olarak dünyada sadece 14 şehrin sahip olduğu Bisiklet Dostu Şehir Unvanını almaya hak kazandık. Bu unvana layık olmak adına bisiklet alanında pek çok proje yürütüyoruz. Bu projelerden birisi de lider kurum olarak içerisinde yer aldığımız Karadeniz'de Pedal Çevirelim Projesi oldu. Proje kapsamında Karadeniz bölgesindeki geliri ve istihdamı artırmak adına önemli bir unsur olan bisiklet turizmi üzerine yoğunlaşıyoruz. Proje kapsamında uluslararası ortalamanın altında kalan bölgedeki turist konaklama süresini uzatmayı hedefliyoruz. Bu amaçla turizm ürün ve hizmetlerini çeşitlendirecek ve faaliyetleri yıl boyunca sürdürmeyi sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. 5 ülkede toplamda 25 adet bisiklet parkuru belirliyoruz ve rotaların hikayelerini hazırlıyoruz. Belirlenen rotaları ve rota üzerinde edinilebilecek tecrübeleri online platformlara taşıyoruz" dedi.

Toplamda 900 bin Euro bütçeye sahip bir projeye başladık

Başkan Yüce, yaklaşık 900 bin euroluk projenin uygulanmaya başladığını ifade ederek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımız olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan ile Avrupa Birliği Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 30 ay sürecek ve toplamda 900 bin Euro bütçeye sahip bir projeye başladık. Bugün paydaşlarımızdan olan Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan'dan temsilcilerimiz de aramızda. Sertifika töreni ve diğer etkinlikler için şehirlerin şehri Sakarya'ya gelen misafirlerimize hemşerilerimiz adına hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Bizim 'Sakarya Sizin Eviniz, Dünyayı misafir ederiz!' şeklinde bir sloganımız var. Şehrimizde misafir olduğunuz süre boyunca bu sloganın ifade ettiği anlamı yakinen tecrübe edeceğinizden eminim" diye konuştu.

475 kişiye girişimcilik eğitimleri ve mentörlük hizmeti veriyoruz

Başkan Yüce, projenin sporcuların ve turistlerin hayatlarını kolaylaştıracağını, güzergahtaki konaklama, alış-veriş ve sosyal aktivitelere imkan tanıyacağını vurgulayarak, "Şehrimizden geçen güzergahlarda sporcuların ve turistlerin hayatlarını kolaylaştıracak işletmelerin yaygınlaştırılması için 475 kişiye girişimcilik eğitimleri ve mentörlük hizmeti veriyoruz. Temel turizm kavramları, misafir ağırlama, iletişim becerileri, sosyal medya kullanımı, inovatif yaklaşımlar gibi konularda eğitimler alan girişimcilerimiz bu güzergahlar üzerinde sporcular ve turistler için konaklama, alış-veriş, sosyal aktivite gibi ihtiyaçlara cevap verebilecek işletmeleri kuruyorlar. Böylece güzergahlar ve güzergahlardaki sosyal imkanlar sayesinde Karadeniz'deki bisiklet turizmini uluslararası ortalamanın üzerine çıkartacak; bu kanal aracılığıyla bölgedeki gelir ve istihdam oranını artıracağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

10 milyon liralık proje start aldı
10 milyon liralık proje start aldı
10 milyon liralık proje start aldı
10 milyon liralık proje start aldı
10 milyon liralık proje start aldı
10 milyon liralık proje start aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Bisiklet, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 10 milyon liralık proje start aldı - Son Dakika Spor


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